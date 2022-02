Escándalo sexual en los Juegos de Invierno: el seleccionador de EE UU de snowboardcross, denunciado por acoso

La polémica azota de lleno a la delegación estadounidense en los Juegos de Invierno de Pekín después de unas acusaciones de acoso sexual de la exolímpica Callan Chythlook-Sifsof, que ha denunciado al actual seleccionador de snowboardcross, Peter Foley. La que participase en Vancouver 2010 ha señalado también a su excompañero Hagen Kearney por racista.

Chythlook-Sifsof ha denunciado a Foley por "hacer fotos desnudas a las deportistas durante más de una década", a través una publicación en redes sociales que fue censurada en primera instancia. "No puedo ver otros Juegos sin hablar de esto públicamente", afirmó la víctima.

"No volveré a cargar con esto. Las personas que he nombrado se comportaban abiertamente de forma tóxica, pero la verdad es que la cultura del equipo estadounidense protegía este comportamiento. Se han normalizado cosas que no están bien", denuncia Chythlook-Sifsof.

"Uno de mis primeros recuerdos del entrenador Foley, cuando tenía 17, es de él susurrando entre mi oído y el de una compañera que quería "poner su lengua dentro de su c***", señalando a una joven chica argentina en la pista de baile. Hay actos más serias que no son historias mías pero deberían salir a la luz", desveló la exdeportista.

"Otros deportistas han tenido comportamientos racistas y misóginos, han participado activamente en la extraña dinámica que creó Peter Foley y provocaron que deportistas o personal femenino fueran víctimas de violencia sexual", aseguró en referencia a Kearney.

La Federación Estadounidense de Ski y Snowboard ya ha abierto una investigación al respecto para destapar lo ocurrido y todavía falta por saber qué consecuencias puede traer de manera inmediata para el entrenador y su equipo en estos Juegos. "Nos tomamos estas acusaciones muy seriamente y ya estamos investigándolas", ha explicado por ahora la Federación.

Desde Pekín, ya han surgido las primeras reacciones como la de Lindsey Jacobellis, discípula de Foley en estos Juegos, que no comparte el momento elegido por Chythlook-Sifsof para su denuncia. "Es muy molesto tener esto cuando intentas concentrarte. Evidentemente ha mermado un poco la energía del equipo. Tras mis 20 años de carrera, solo puedo hablar bien de su carácter y siempre me ha apoyado cuando hacía falta", expicó la bicampeona en Pekín.