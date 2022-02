Ainhoa López, jugadora del Barça de baloncesto, anuncia que tiene cáncer

La jugadora del Barça CBS, vinculado al FC Barcelona, Ainhoa López anunció hace unos días que padece cáncer y estará un tiempo alejada de las pistas mientras se centra en su recuperación.

López, que cumplirá 25 años en junio, sufre linfoma de Hodgkin, es un subtipo de linfoma, que es una enfermedad tumoral en la que las células que se vuelven malignas son células que están en la sangre, de un modo similar a lo que ocurre en el caso de la leucemia.

Afortunadamente, se trata de uno de los cánceres con mejores perspectivas de curación, con un porcentaje por encima del 70%, por lo que se espera que todo vaya en la dirección correcta y, como ocurriera con otras deportistas que padecieron el mismo tipo de cáncer, como Carla Suárez, pronto Ainhoa esté de nuevo sobre la cancha.

Muchas gracias por todas las muestras de cariño y la fuerza que me habéis transmitido estas semanas.



💚💪🏽#fuckcancer#linfomadehodgkin#vamoscontodo pic.twitter.com/a2aFqahoXK — Ainhoa López (@ainhoalopezr8) February 9, 2022

"Lo primero quería agradecer todas las muestras de apoyo y todos los mensajes que he recibido estos días. Y lo segundo, que ya por fin puedo poner nombre y apellidos a lo que tengo. Me han diagnosticado un linfoma de Hodgkin, y como bien sabéis esto implica un tratamiento de quimioterapia y eso va a hacer que esté alejada durante unos meses de las pistas. Ahora me toca jugar y ganar este partido y espero que nos veamos otra vez pronto por las pistas", dijo, en un vídeo de agradecimiento que difundió en sus redes sociales.