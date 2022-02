Iker Casillas, irónico al revisar las mejores paradas y las mayores cantadas de su carrera deportiva

Iker Casillas ha pasado a la historia como uno de los mejores (para muchos, el mejor) porteros, tanto españoles como del mundo. Sus reflejos fueron su gran virtud, y aunque tenía defectos (como los balones por alto), en la balanza prima mucho más lo positivo.

Como todo gran ídolo, tiene tantos detractores como fans. En las redes sociales hay de todo, y por eso en estos días se hicieron virales dos hilos de twitter totalmente opuestos: uno con las mayores 'cantadas' (errores) y otro con sus mejores paradas.

Vistas todas las pifias de golpe, parece que Casillas fue uno de los porteros más justitos de la historia del fútbol.

Aunque no se hizo eco directamente de este hilo, a Casillas (muy activo en twitter) sí le llegó... y no le sentó nada bien. Por eso, cuando salió otra recopilación como respuesta al anterior, no dudó de tirar de ironía para reivindicar una carrera que, sin lugar a dudas, fue legendaria.

"Flojo, pierdo la pelota. Llego apurado a la segunda jugada. Mal", escribió el exportero, con cierta retranca, para mostrar el hilo de sus mejores acciones.

Flojo, pierdo la pelota. Llego apurado a la segunda jugada . Mal https://t.co/QdcSczvKL4 — Iker Casillas (@IkerCasillas) February 7, 2022

Como apuntan en los comentarios, en esta última recopilación ni siquiera aparecen todas sus mejores paradas, ya que faltan las de la selección española en los momentos cumbre como el Mundial de 2010 o las Eurocopas de 2008 y 2012. ¿O acaso se puede entender la carrera de Casillas sin rememorar ese pie que sacó para desviar el tiro de Robben en la final de Johannesburgo?