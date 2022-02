La selección de Estados Unidos goleó este miércoles por 3-0 a la de Honduras en el Allianz Field de Minnesota y se queda a un paso de lograr una de las tres plazas directas al Mundial de Catar 2022 que se reparten en las eliminatorias de la Concacaf.

En la undécima jornada del octogonal final, Weston McKennie, Walker Zimmerman y Christian Pulisic anotaron los goles con los que los estadounidenses llegaron a 21 puntos y se afianzaron en el segundo lugar de la tabla. Estados Unidos no tuvo rival en el primer tiempo, en el que dominó tanto en jugadas ofensivas como con el 75% en la posesión de la pelota.

La noticia no fue tanto el resultado como las condiciones en las que se disputó el encuentro. En Minnesota alcanzaron una temperatura de -17ºC, lo que fue una auténtica pesadilla para los futbolistas hondureños. Dos de ellos, de hecho, fueron sustituidos en el descanso con síntomas de hipotermia.

OFICIAL ||



Dos (2) jugadores de la selección Nacional no regresaron al segundo tiempo del juego eliminatorio ante #USA 🇺🇸 por las condiciones climáticas extremas que imperan en el estadio #AllianzField. — Selección Nacional de Honduras (@FenafuthOrg) February 3, 2022

Gregg Berhalter, seleccionador de Estados Unidos, justificó la decisión de la Federación de su país. "Cuando programas estos partidos eliminatorios lo haces pensando en mantener una temperatura promedio en los tres partidos. Sabíamos que nuestros primeros dos partidos serían en condiciones de frío y por ello decidimos que el tercero fuera aquí", explicó después, además de argumentar que ellos también tienen que adaptarse al clima de su país cuando juegan allí.

"Nosotros le proveímos a Honduras de staff y ropa térmica, tratando de hacerles un entorno seguro para jugar. Cuando nosotros vamos a su país debemos lidiar con el calor y la humedad y nuestros chicos deben hidratarse constantemente. Es la naturaleza de la competición", dijo.

Por su parte, el seleccionador de Honduras, el colombiano Hernán Darío Gómez, estalló. "Yo qué me voy hacer un análisis de mi equipo, de los jugadores, no me cabe y no soy capaz de hacerlo. Tengo el vestuario con todos los muchachos con malestar, hay jugadores con suero", se quejó.