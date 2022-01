Toni Nadal echa en cara a Ramón Espinar un tuit de 2021: "Nos dejaste mal a mí y a Rafa, innecesaria e inmerecidamente"

Toni Nadal, tío y exentrenador de Rafa Nadal, entró en directo en La Roca, el programa televisivo de LaSexta conducido por Nuria Roca a raíz de la victoria de su sobrino en el Open de Australia. Intervención que aprovechó para reprochar a Ramón Espinar un tuit publicado por éste en 2021.

En junio del año pasado, el exsenador y exdirigente de Unidas Podemos, y ahora colaborador de La Roca, utilizó su cuenta personal de Twitter para hacer referencia a la postura de Rafa Nadal y su tío en relación con el caso de la tenista Naomi Osaka y sus problemas de salud mental por los que decidió no participar en Roland Garros.

Rafa y Toni Nadal cargando contra una deportista (que no deja de ser una chavala) y hablando de la ansiedad, un problema de salud mental que sufre tanta gente, como una especie de lloriqueo de quejicas.



Qué ocasión perdida para aprender y respetar desde tu posición privilegiada. — Ramón Espinar (@RamonEspinar) June 2, 2021

"Rafa y Toni Nadal cargando contra una deportista (que no deja de ser una chavala) y hablando de la ansiedad, un problema de salud mental que sufre tanta gente, como una especie de lloriqueo de quejicas. Qué ocasión perdida para aprender y respetar desde tu posición privilegiada. La verdad es que Rafa Nadal merece todo el respeto como tenista, pero como millonario es un personaje bastante atrabiliario y cutre", publicó Espinar.

Al participar en el programa de Nuria Roca, Toni Nadal no quiso dejar pasar la ocasión de rebatir, cara a cara, al colaborador lo que escribió en su momento "Creo que tú desconocías el tema, cosa que yo conocía. Creo que soy un tipo correcto cuando dije lo que dije de Naomi Osaka. Estaba muy claro el tema y es verdad que vosotros sois gente pública y tendéis a opinar de todo, pero yo conozco el tema y fui totalmente educado con esta chica. Nos dejaste algo mal a los dos, innecesaria e inmerecidamente", comentó Toni Nadal.

Ante una situación tan inesperada, Espinar no supo reaccionar y confesó no saber a qué se estaba refiriendo el exentrenador del tenista. Sin embargo, Nadal se encargó de recordárselo parafraseando lo que dijo en su momento en Twitter. Algo que el expolítico no pareció recordar. Una actitud ante la que Toni Nadal quiso zanjar el tema. "Si tengo la oportunidad, la ejerzo para decir lo que me parece cuando alguien creo que no está acertado. Mi opinión es totalmente diversa a la de Ramón, pero creo, al conocer un poco más el tema, que mi opinión es algo más válida".