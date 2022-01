El día que Valentino Rossi decidió no revolucionar la historia del motorsport y no pasar a la Fórmula 1

El nombre de Valentino Rossi estará siempre ligado a la MotoGP con los nueve campeonatos del mundo que el italiano logró en la categoría reina. Sin embargo, muy cerca estuvieron estos de quedarse en "solo" siete con una decisión que hubiera revolucionado el mundo del motor, y es que 'Il Dottore' estuvo muy cerca de pasar a la Fórmula 1.

Él mismo ha sido quien ha rescatado la historia y ha desvelado todos los entresijos de esta quince años después de que se pudiese concretar la operación. Sin embargo, sus coqueteos con la Fórmula 1 surgieron desde antes, en 2004, cuando hizo unas pruebas en Fiorano, nada más y nada menos que con Ferrari.

"Era un momento muy bueno en mi vida. Stefano Domenicali me llamó desde Ferrari y dijo '¿por qué no probamos el coche?'. Ellos tienen un circuito en Fiorano donde prueban los coches de Fórmula 1. Es una pista de un minuto pero es rápida, tiene una orquilla y todo. Yo dije 'OK'", comenzó contando en una entrevista con Graham Bensinger.

"Lo organizamos y llegué en secreto el día antes. Teníamos que intentar mantenerlo en secreto pero no terminó siéndolo. Nos quedamos en la oficina de Enzo Ferrari, solos, yo y Uccio Salucci (asistente de Rossi). Fue un momento inolvidable", recuerda sobre su primera toma de contacto con un monoplaza de esta modalidad.

La opción real de dar el salto no se dio hasta dos años después, cuando se empezó a conformar el plan para que Rossi aterrizase en la Fórmula 1. De hecho, el italiano incluso participó en unos test con pilotos -en los que no desentonó-.

"Estuve muy cerca de cambiar a la F1. En 2006 hice un test junto con pilotos de verdad en Valencia. Fue una buena prueba, fui bastante rápido. Pero me acuerdo que fue en el momento en el que estaba en el avión de vuelta a casa cuando decidí quedarme en MotoGP", relata.

Y es que pese a que todo su contacto había sido de la mano de Ferrari, el camino no iba a ser ni mucho menos de rosas para meterle en la Fórmula 1. "Teníamos un plan, pero no era directamente con Ferrari. Era empezando con un equipo pequeño, intentar coger algo de experiencia y después, si era lo suficientemente rápido, llegar a Ferrari".

"Había un montón de interrogaciones. Pienso que con el coche no era nada malo pero quería seguir corriendo en MotoGP. No fue nada fácil", explica Rossi. No ayudó tampoco la presión que recuerda que tenía de la gente de su entorno que le animaban a fichar por Ferrari.

"Todos cuando intentaba explicarles me decían: '¡No, no, tienes que ir a la Fórmula 1!'. También mi madre, por ejemplo. Pero creo que tenía que decidir por mi parte y en mi corazón sabía que tenía que quedarme en la MotoGP", concluyó.