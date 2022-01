Unos inoportunos problemas estomacales casi acaban con la participación de Nadal en Australia

Tras ganar los dos primeros sets, Rafa Nadal comenzó a sentirse incómodo sobre la pista, hasta el punto de que en el cuarto acto pidió atención médica y posteriormente tuvo que entrar en el vestuario para que le tomasen la tensión.

Corría el cuarto set y el marcador indicaba un 4-1 a favor de Denis Shapovalov cuando Nadal llamó al médico. Rápidamente se pensó en algún problema muscular, pero los ánimos se calmaron rápidamente cuando se vio que no se trataba del fisio. El balear indicó con gestos, llevándose sus manos al estómago, que lo que le afectaba eran una serie de problemas estomacales que le impedían jugar como debiese.

🎙 ¿Cómo has podido recuperarte y ganar el partido?



🗣 Nadal: "Honestamente, no lo sé"#AusOpen pic.twitter.com/Oa0TF4MmB6 — Eurosport.es (@Eurosport_ES) January 25, 2022

El médico del Open de Australia le dio una pastilla y Nadal se quedó aún un tiempo sentado intentando reponerse. Para ello se llevó al rostro un ventilador con el que hacer frente a un posible golpe de calor. Todo se ponía cuesta arriba para él. Tanto que más tarde incluso se pondría una toalla con hielos alrededor del cuello.

"Estaba destrozado. Empecé a notar un problema en el estómago y le dije si podía hacer algo. Entramos al vestuario y me tomó la tensión y estaba bien", confesó Nadal tras el encuentro. "No sé cómo lo he hecho. estaba destrozado. Ha sido muy duro y hacía mucho calor. Fui afortunado al principio del quinto".

Sin embargo, supuestamente una vez que la pastilla hizo efecto, Rafa resurgió en el quinto set y se mostró muy firme sobre la pista. Dominó los tres primeros juegos y mostró una cara completamente distinta a la que se había visto en los dos sets anteriores, especialmente en el cuarto.