Los bulos que afirman que tenistas han abandonado el Open de Australia por motivos de salud derivados de la vacuna contra la Covid

El pasado 17 de enero arrancó el Open de Australia, el primer Grand Slam de tenis de la temporada. Al igual que ocurrió con los Juegos Olímpicos del pasado verano, los desinformadores están aprovechando el torneo para lanzar bulos y desinformaciones sobre sus participantes.

Entre estos contenidos, por los que nos habéis preguntado a través de nuestro chatbot de WhatsApp (+34 644 229 319), se ha difundido un vídeo de la tenista Dalila Jakupovic con afirmaciones como “las vacunas, la total amenaza para la salud del mundo” y en el que abandona un partido tras, aparentemente, tener dificultades para respirar. Pero no es un vídeo actual ni está relacionado con la COVID-19, sino que es de 2020, cuando tuvo que dejar de jugar por la mala calidad del aire debido a los incendios que se estaban produciendo en el país. Por otro lado, también ha circulado que los tenistas Bernard Tomic y Liam Broady han abandonado el campeonato "por problemas de salud y miedo a colapsar", también a causa de ser vacunados contra el coronavirus, pero lo cierto es que se han ido porque han sido eliminados.

El vídeo de Dalila Jakupovic no es de este año: es de enero de 2020

Como decimos, en el vídeo que circula sobre Dalila Jakupovic podemos ver a la tenista de rodillas en el suelo sobre la pista, con falta de aire, mientras es atendida por varias personas. Se comparte en redes sociales y en canales como el de Rafapal en Telegram, del que ya hemos desmentido otras desinformaciones en Maldita.es.

Pero si hacemos una búsqueda del vídeo, encontramos que no es del Open de Australia de este año, sino que son unas imágenes que se publicaron en enero de 2020, cuando todavía no se había declarado la pandemia de coronavirus SARS-CoV-2 y, por lo tanto, tampoco se había aprobado ninguna vacuna contra la enfermedad que provoca.

Entre los años 2019 y 2020 Australia sufrió una gran cantidad de incendios forestales en los que hubo decenas de personas fallecidas y miles de desplazadas.

El Open de Australia comienza a jugarse en los meses de enero de cada año, en los que en el país es verano. En 2020, los niveles de contaminación del aire por los incendios afectaron a la celebración del torneo y Dalila Jakupovic tuvo que retirarse por este motivo, según publicaron en ese momento los medios de comunicación, con titulares como estos: "Dalila Jakupovic se retira del Open de Australia por la contaminación del aire causada por los incendios" o "Dalila Jakupovic se retira del Open de Australia por el humo".

Por lo tanto, y como decimos, el vídeo de la tenista Dalila Jakupovic no es actual: es de enero de 2020, cuando abandonó el torneo por la mala calidad del aire debido a los incendios que hubo en el país. De hecho, la propia tenista lo explicó en un vídeo de Guardian Sport del 15 de enero de 2020.

Tanto Bernard Tomic como Liam Broady han sido eliminados del torneo

El contenido que circula también afirma que los tenistas Bernard Tomic y Liam Broady también han tenido que abandonar el campeonato "por problemas de salud y miedo a colapsar", después de recibir la vacuna contra la COVID-19.

Tomic no ha abandonado el torneo Open de Australia, sino que fue eliminado el pasado 11 de enero en un partido de la ronda previa de calificación en el que se enfrentó a Roman Safiullin. Durante el encuentro, Bernard Tomic se vio "fatigado", según medios de comunicación, y se acercó a la jueza de silla para decirle que tenía síntomas compatibles con el coronavirus: "Estoy convencido de que tengo Covid. Te invito a cenar si no doy positivo en tres días, de otra manera me invitas tú a cenar". Dos días más tarde, cuando ya había sido eliminado, dio positivo por COVID-19.

El contenido se comparte, al menos, desde el 16 de enero. Pero el 18 de enero de 2022 Liam Broady jugó otro partido frente a Nick Kyrgios en Melbourne, en el que perdió, por lo que tampoco ha "abandonado" el Open de Australia por “motivos de salud”, sino que se fue, días más tarde de que comenzaran a circular los contenidos, porque no se había clasificado.

De hecho, él mismo publicó en su perfil de Instagram que “no es el resultado que quería pero las últimas semanas han sido increíbles”.

En definitiva, también es un bulo que tanto Bernard Tomic como Liam Broady hayan abandonado el Open de Australia de 2022 "por problemas de salud y miedo a colapsar” a causa de haberse vacunado contra la COVID-19 y que el vídeo de Jakupovic sea del torneo de este año, sino que es de 2020.