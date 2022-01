Ricky Rubio, sin tapujos sobre la vacunación: "Me gustaría que todo el mundo se vacunase para que esto termine"

Toda la polémica alrededor de Novak Djokovic en Australia está llevando a deportistas de todo el mundo a posicionarse en lo referente a la vacunación. Ricky Rubio ha sido uno de los más firmes a la hora de hablar de este asunto y ha abogado por la confianza y la vacunación masiva.

"Tenemos que confiar en hacer lo correcto aunque nos dé miedo. Está muriendo mucha gente. Hay que dar un paso adelante. Me gustaría que todo el mundo se vacunase para que esto termine. Y que la esperanza se imponga a las fake news”, explicó Ricky en unas declaraciones recogidas por diferentes medios a raíz de una entrevista en La Vanguardia. El base afirmó está vacunado y creer firmemente en las medidas sanitarias que se están tomando en relación con el Covid-19.

Sobre su lesión de rodilla, Rubio tira de positivismo. "Estoy muy bien. Sé que la recuperación será una montaña rusa porque he vivido antes esta situación, pero me lo tomo como un reto diferente. Habrá que acostumbrar al cuerpo y a la mente a otras rutinas pero mi motivación es increíble. El reto ha cambiado y lo acepto con entusiasmo", declaró. "Me duró un día el lamento. Me he lesionado, qué se le va a hacer. Hay que poner en perspectiva las cosas. Recordemos que estamos sufriendo una pandemia. Me lo planteo como si me hubieran dado un año para crecer como persona y como jugador, para salir más fuerte. Y no es un tópico. Cuando pasa una desgracia puedes hacer dos cosas: preguntarte el porqué, perder el tiempo en lamentos, o buscar soluciones y tirar por el nuevo camino".

Además, Ricky dejó claro que su motivación también cambiará con el tiempo, sobre todo a medida que su hijo vaya creciendo y su figura paterna vaya ganando protagonismo en relación con el resto de factores de su vida. "Cuando [mi hijo] empiece la escuela no habrá NBA que valga. Tendré que volver. No quiero estar mareándole de aquí para allá", asegura el jugador. "Me quedan 3, 4, 5 años en la NBA, pero me gustaría mucho volver y jugar en España".

Respecto a esa posibilidad, Ricky tiene en mente incluso posibles destinos. "A mí me gustaría mucho volver a España. Sin duda sería en el Barcelona o el Joventut pero falta mucho. Admiro mucho a Marc [Gasol]. Eso de volver y no importar dónde jugar sino en un proyecto en el que creer y a una ciudad que le ama tanto... Alguna vez bromeamos y le digo que un día jugaré con él en Girona. Que no es tanta broma".