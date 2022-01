El pundonor de Barreda obtiene premio con la cancelación de la etapa 6: se negó a abandonar con el hombro herido

El Dakar es una competición solo apta para muy valientes, especialmente en la categoría de motos. Los pilotos se juegan la vida en cada etapa, y las caídas son constantes. No ha habido ninguna edición de las disputadas desde su fundación que no acabe con varios corredores heridos, cuando no algo peor.

Correr con dolor es casi una constante, lo que a su vez da más valor a los éxitos que logran. Es el caso de Joan Barreda, que vio cómo una inoportuna caída al final de la complicada etapa 5 estuvo a punto de dar al traste con su participación en el raid de este 2022. En torno al kilómetro 250, el de Torreblanca dio con sus huesos en el suelo y se hizo mucho daño en el hombro izquierdo, que ya tenía tocado por una tendinitis previa. Tal era el dolor con el que llegó al campamento de Riyadh, que hasta este mismo viernes por la mañana se estaba planteando abandonar.

Sin embargo, Barreda decidió aguantar. La posibilidad de remontar en la segunda semana del Dakar está ahí, y aunque cerró el jueves de Reyes en la general a más de 22 minutos de la cabeza, tiene claro que sus opciones no acababan.

Un día extra de descanso

La fortuna sonríe a los valientes, dice un viejo latinismo, y en este caso se puede aplicar a Barreda. La etapa 6 del Dakar fue cancelada a mitad de jornada por las difíciles condiciones que tenían las pistas tras el paso el día anterior de los coches y los camiones, unido a la lluvia. El temor a accidentes serios hizo primar la seguridad al espectáculo y la competición, por lo que la organización decidió cancelar de manera inmediata.

La clasificación de la 6ª etapa se establecerá en base a los tiempos marcados en el km 101.#Dakar2022 — DAKAR RALLY (@dakar) January 7, 2022

Se tomaron por buenas las clasificaciones al paso por el kilómetro 101, lo que permitió al español ahorrarse casi 300 kilómetros de especial con dolor. Aunque cedió tiempo también en esta jornada, el día de descanso le vendrá muy bien para recuperarse físicamente y descansar un poco más.