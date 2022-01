Surrealista atropello en el Dakar: un coche se lleva por delante a una moto... y ni se para para ayudarle

Aunque parezca difícil, en el Dakar se suelen topar muchos competidores en pleno desierto, especialmente cuando hay que pasar por zonas estrechas pedregosas. Esto provoca no pocos incidentes y algún susto serio, como ocurrió en la segunda etapa con Romain Dumas y César Zumaran.

El veterano piloto francés, que compite con un Toyota de 2019 prestado por Nasser Al-Attiyah después de que su Rebellion se quemara (literalmente) del todo en las jornadas previas, se llevó por delante al motard chileno cuando estaban entrando en una zona de rocas. El chileno, debutante, estaba intentando sacar su KTM de una rodera donde se había quedado atascado cuando por detrás en pendiente le embistió Dumas.

El susto fue tremendo para ambos, especialmente para el atropellado, ya que vio cómo el gigantesco Hilux (el mismo coche con el que corrió Fernando Alonso) se le echaba encima. Aunque le golpeó y pasó por encima de su moto, Zumaran entendió que este tipo de incidentes entran dentro de las reglas del juego y, tras apartarse, le hizo gestos a Dumas para que continuase.

Momento de la colisión entre Giniel De Villiers y el motorista chileno César Zumarán #Dakar



Habrá que ver la decisión de los comisarios, pero el gesto del motard diciéndole a Giniel que siga puede ser atenuante pic.twitter.com/qbJG8xG0Vu — Iván Fernández (@fernischumi) January 3, 2022

La organización tomó buena nota. Pese a que el incidente pudo ser muy grave, la actitud deportiva del afectado libró a Dumas de un castigo mayor. Le sancionaron con una penalización de 5 minutos, añadidos a su crono total de la carrera, por no detenerse a socorrer a Zumaran. Si lo hubiera hecho, no solo no habría recibido ese castigo sino que le habían devuelto el tiempo perdido.