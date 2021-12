Cuatro asaltantes roban en casa de Joao Cancelo y agreden al jugador del City

Desagradable incidente el vivido por Joao Cancelo. El jugador del Manchester City fue asaltado en su propia casa cuando cuatro individuos entraron a roban y le agredieron provocándole lesiones leves.

El portugués estaba con su familia en el momento del asalto. “Por desgracia hoy he sufrido un asalto”, escribió en su cuenta personal de Instagram. “Cuatro cobardes he me han herido y han tratado herir a mi familia. Cuando muestras resistencia esto es lo que pasa. Consiguieron llevarse todas nuestras joyas y dejarme la cara en este estado”, continuó. “La familia es lo más importante para mí, y por suerte hoy están todos bien. Este solo es un obstáculo más en mi vida, lo superaré”.

Joao Cancelo muestra las consecuencias del robo sufrido en casa. IG: @jocancelo

Desde el club de la Premier League han apoyado a su jugador. "Estamos consternados de que Joao Cancelo y su familia hayan sido sometidos a un robo en su casa esta noche durante el cual Joao también fue agredido", publicó el City en la cuenta oficial del club en Twitter.

Fabinho, Mahrez, Dele Alli y Harry Kane han sido otros jugadores de la Premier que han sufrido este tipo de atracos, detrás de los que supuestamente está una banda chilena.