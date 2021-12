Iñaki Williams pone en apuros a su hermano Nico con una inocentada de manual: "Estoy muy nervioso, de verdad"

Aprovechando el día de los santos inocentes, Fútbol Emotion organizó una broma de Iñaki Williams a su hermano Nico, en la que ambos entraron perfectamente al trapo de la inocentada.

Con la excusa de un test entre hermanos y el premio de empapar al perdedor, Nico fue tragándose la broma poco a poco. Empezando con preguntas de lo más simples como "¿cuántos seguidores tiene tu hermano en Instagram?" y siguiendo por sus comidas favoritas, los Iñaki Williams y el entrevistador de Fútbol Emotion fueron poniendo en aprietos al joven.

Mientras que Iñaki, a quien habían pasado previamente las preguntas, no fallaba ni una cuestión, Nico no paraba de fallar ante la dificultad de las que le hacían a él. Esto hacía que el entrevistador y los patrocinadores fuesen perdiendo poco a poco la paciencia y el jugador se mostrase cada vez más nervioso. Finalmente, una vez que se destapó el pastel, Nico avisó de que no se vengará.