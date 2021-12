Los Sainz demuestran su competitividad en 'El Hormiguero': "¿Qué pasó la última vez que jugamos al golf?"

Pablo Motos ha conseguido lo inédito: Carlos Sainz y Carlos Sainz, padre e hijo, dieron en 'El Hormiguero' la primera entrevista juntos. El motivo: la presentación de la serie documental del piloto de rallies en Amazon Prime Vídeo, titulado 'Vivir para competir'. "El documental es mío, que se saque él el suyo", bromeó durante la charla el veterano 'Matador'.

Las primeras preguntas fueron hacia el piloto de Ferrari, que destacó la alegría que le había dado acabar su primer año en la Scuderia por delante de Charles Leclerc. Después, sobre si podría ganar a Verstappen y a Hamilton (los dos contendientes al título), Sainz destacó que con el mismo coche sí podría.

Pero entre dos pilotos siempre hay competitividad. Sainz padre siempre dijo que su hijo era mejor que él. "Lo decía con la boca pequeña", bromeó, aunque luego destacó "probablemente sí". La presión a su hijo siempre ha estado ahí, porque es de los que afirmaba que "el halago debilita". El piloto de Ferrari destacó que su padre le "mete mucha caña".

Dos competidores natos como ellos están siempre pugnando por ganar, incluso pese a ser padre e hijo. "Mi padre me gana al squash, por ejemplo. Quien tuvo retuvo", señalaba 'Junior'. No en vano, Sainz padre fue campeón de España de este deporte. No obstante, ahora juegan más al golf. "¿Y qué ha pasado la última vez?", le picó el de Ferrari al de rallies. "Luego cuando me gana él, entra en casa con el pecho-palomo y le dice a mi madre: 'Reyes, adivina qué ha pasado hoy'", bromeó el joven.

Muchas noches fuera de casa, muchos sustos

Una profesión como la de ser piloto implica estar mucho tiempo fuera de casa. En su época en el Mundial de Rallies, Sainz padre pasaba más de 250 días fuera de casa. Ahora, es el hijo quien está más de 150 o 160 en las carreras.

Pero en ambos casos se sufre. Carlos padre recordó el terrible accidente del joven, cuando aún estaba en Toro Rosso, en el GP de Rusia de 2015. "Lo pasamos muy mal", admitió el padre, porque no sabían de él. "Se estropeó la radio", recordó, y cómo Jean Todt, el recién retirado expresidente de la FIA, le llamó para comunicarle que estaba todo bien.

Fue el momento más tenso de una cómoda entrevista, e histórica al ser conjunta, que acabó con una curiosa 'terapia' y una sesión de simulador en realidad virtual en la que el corredor de Fórmula 1 demostró su destreza en un rally. No faltó el 'palo' final: "No le he visto muy fino", bromeó el del Dakar.