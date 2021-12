La ejemplar reflexión de Carlos Sainz sobre el acoso en redes sociales tras las amenazas de muerte a Latifi

Carlos Sainz ha hecho balance del año este miércoles en su kárting de Madrid, donde ha hablado de aspectos de su gran temporada en Ferrari y ha echo una ejemplar reflexión sobre el uso de las redes sociales, haciendo hincapié en las amenazas a Nicholas Latifi, el piloto de Williams cuyo accidente fue determinante para la resolución del Mundial de Fórmula 1, que conquistó Verstappen.

Lafiti ha denunciado amenazas de muerte recibidas desde que su colisión perjudicara a Lewis Hamilton, que terminó perdiendo el título. Sainz ha sido tajante:

"Es la mala realidad que a veces vivimos en las redes sociales. Yo a veces no me mojo porque hay tanta polarización, no mostrar tu identidad te da ese poder sin control y a mí es algo que me preocupa sobre todo por la gente joven que no tiene la madurez suficiente para controlar la ira que te llega desde ahí", ha dicho el ferrarista.

"Estamos viendo cómo alguien puedes ser tan fanático en el mal sentido de la palabra. Los pilotos ya hicimos una sentada de un fin de semana sin redes, para que las plataformas nos echen una mano, ojalá en el futuro haya más control con esta gente, no me gusta verlo, no lo acabo de entender y solo nos cohíbe", añadió Sainz, que condena las amenazas y los insultos que a menudo reciben los personajes públicos en internet.

Una buena nota a la temporada

Carlos Sainz también quiso analizar su gran temporada en la que ha finalizado quinto del Mundial tras su primer año en Ferrari:

"Me siento bien realizado, me puse objetivos ambiciosos al inicio de temporada y se han cumplido a mis pasos, he llegado a un nivel alto al final de temporada, he acabado como quería con buenos resultados", dijo el madrileño.

Y, para finalizar, un deseo para el nuevo año: "Al 2022 sólo le pido que el coche vaya como un cohete para estar arriba, el resto ya lo pongo yo", sentenció.