Un excompañero de LeBron James destapa al rey de la NBA: "El que arruinó el baloncesto fue él"

Iman Shumpert coincidió con LeBron James en los Cleveland Cavaliers de 2014 a 2018, incluyendo el año en el que la franquicia logró el único anillo de su historia, en 2016. Durante ese tiempo, el jugador de 31 años que ya ha dejado la NBA aprendió mucho de King y conoció varios secretos del camino a la grandeza del '6' que ahora ha desvelado.

Sus declaraciones en el podcast The Bootleg Kev Show han corrido como la pólvora en las últimas horas, donde tampoco hizo ascos a atizar a James. "El que arruinó el baloncesto no fue Kevin Durant con su fichaje por los Warriors, fue LeBron James antes. Fue LeBron cuando se fue a jugar a Miami Heat. Y lo sabe, Bron sabe que arruinó el baloncesto", recordó sobre un traspaso que juntó a tres de los mejores jugadores de la liga en la franquicia de Florida.

"Personalmente, yo amaba la NBA por la lealtad que había, la fidelidad que pensaba que seguía existiendo. Pero LeBron, básicamente, acabó con eso, rompió ese código. No era lo que se suponía que tenía que hacer", opinó sobre su fichaje.

Shumpert también comentó uno de los cambios principales del juego de LeBron James a lo largo de los años: su 'flopping'. Conforme fue haciéndose más fuerte, el de los Lakers quiso también comenzar a fingir faltas para sacar una ventaja que sus rivales ya tenían y que solo podía exagerar dado su tamaño.

"Lo peor con él era eso, le preguntábamos que por qué hacía tanto flopping. Y nos dijo esto, literalmente: 'tíos, si otros sacan los tiros libres que sacan yo tengo que hacerlo también. Me pegan mucho, y tengo que vendérselo a los árbitros porque soy tan fuerte que si no lo hago parece que no ha pasado nada. Si no hago eso, nadie se entera de las faltas que me hacen'".

La rivalidad que cambió el baloncesto

Aquellos Cavaliers solo ganaron un anillo por culpa de sus grandes rivales, con los que protagonizaron un enfrentamiento de época, los Golden State Warriors. Shumpert quiso también recordar cómo este choque marcó un antes y un después en el baloncesto en una guerra de estilos que "estrpoeó" el baloncesto.

"Teníamos dos estilos de baloncesto muy diferentes y el que pudiera imponer el suyo iba a marcar la tendencia en todo el baloncesto. Que la gente imitaría al que saliera vencedor de nuestros duelos. Sabíamos que los niños iban a querer jugar al poste, tirar en fade away o se iban a dedicar a tirar de lejos, a creer que está bien esa mierda de tirar desde casi el centro de la pista", reconoció Shumpert. "Ellos dicen que cambiaron el baloncesto, para mí lo estropearon. Al menos el baloncesto que a mí me gusta", zanjó.