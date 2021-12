Alonso estalla tras verse perjudicado otra vez por los comisarios: "El director de carrera es demasiado blando"

XPB / James Moy Photography Ltd

Uno de los protagonistas negativos de esta temporada 2021 de Fórmula 1 será Michael Masi. El director de carrera ha sido foco de críticas más o menos constantes durante toda la campaña, y en el último y definitorio GP de Abu Dhabi ya se está llevando su cuota de quejas por parte de los pilotos. En este caso, no por sancionar, sino por todo lo contrario.

Fernando Alonso fue de los más críticos (algo que, por otro lado, no es nuevo) hacia Masi y los comisarios de carrera en general. El asturiano se quedó sin pasar a la Q2 de la clasificación porque le estorbó Daniel Ricciardo, que sí cruzó a la tanda final. El australiano de McLaren no fue el único: varios pilotos estorbaron a otros, ya que el final de la segunda tanda de la clasificación fue tumultuosa y caótica. La FIA tomó nota de dos acciones similares más y no sancionó ninguna.

Masi y los comisarios no quisieron meter mano en la clasificación y, por tanto, en la configuración de la parrilla de la última carrera del año pese a que había infracciones que, en carreras previas, sí fueron objeto de investigación al menos. No se atrevieron en la clasificación como tampoco antes en los libres. Lewis Hamilton debió recibir una reprimenda por un incidente con Nikita Mazepin por la mañana, pero no fue ni anotado. De haberle impuesto una reprimenda, sería la tercera consecutiva y, por tanto, debería haber sido sancionado con 10 posiciones.

Una semana antes, en Arabia Saudí y con los mismos protagonistas, Hamilton sí fue amonestado por algo prácticamente idéntico.

Alonso, nada más acabar la clasificación, estaba muy molesto. De hecho, presionó para que hubiera sanciones posteriores pero no fue así.

"No tenemos a nadie controlando esto. El director de carrera es demasiado blando. Si nos dejas jugar con las vueltas de salida (de boxes para preparar una vuelta rápida), siempre será un desastre. Necesitamos un árbitro que nos proteja y de momento no lo tenemos", se lamentó.

Sobre la acción de Ricciardo en sí, Alonso tenía una opinión muy clara. "En el tráfico en sí, fue culpa de McLaren, el equipo o el piloto o lo que sea. Incluso si hay mucho tráfico en el outlap, deben moverse cuando se acerca un coche más rápido. No se movió. En Austria, Vettel fue sancionado con tres posiciones, así que espero tres lugares como mínimo o más. Veremos por dónde empiezo. Creo que empezaré noveno", pensaba Alonso. No será así: ni Vettel (que fue investigado por estorbar a Ocon) ni Ricciardo fueron castigados.