Fernando Alonso acabó la clasificación del GP de Austria hecho una furia, y con razón. Sebastian Vettel detrozó lo que parecía que iba a ser una clasificación épica, y que acabó con una dolorosa eliminación en la Q3 y una pobre 14ª posición de parrilla.

Ocurrió al final de la Q2. Alonso había hecho el tercer mejor tiempo en la Q1, sólo superado por Max Verstappen y Lando Norris (que posteriormente se jugaron la pole entre ellos), y en la recta final de esta segunda tanda venía haciendo una vuelta más que sobrada para pasar de nuevo el corte y disputar la Q3. En la curva 9, la última, tuvo que clavar los frenos porque Sebastian Vettel en lugar de apartarse, se metió en la trazada cuando venía más lento.

El estallido de furia de Alonso fue tan comprensible como audible: "¡Qué cojones está haciendo! ¡No puedo creerlo!"

¡PERO QUÉ C******! ¡NO PUEDO CREERLO! 🤬🤬🤬



Nos ha dolido a TODOS este tapón de Vettel a Fernando Alonso cuando iba lanzado a meterse en Q3. ¡Tremendo!#AustriaDAZNF1 🇦🇹 pic.twitter.com/7El23c5Eal — DAZN España (@DAZN_ES) July 3, 2021

Ya es la segunda vez que un piloto, y además también campeón del mundo, le estorba este fin de semana. En los libres, Kimi Raikkonen le hizo frenar cuando no quería, si bien en este caso no tenía relevancia alguna al ser una tanda de entrenamientos. A Vettel le sancionarán con total probabilidad.

Más calmado (según llegó al garaje le dio un fuerte puñetazo a uno de los paneles y casi lo tira), escribió en sus redes sociales el lado bueno de la situación: "Por el lado positivo, el coche iba 'mega' hoy y el top 5 era realista. Feliz con ello. La suerte no estaba con nosotros hoy, a ver si cambia pronto".

En declaraciones a DAZN, Alonso constató que este incidente les ha costado muy caro. "Da igual ahora un poco todo. Le penalizarán, ¿y? De salir 5º o 6º a salir 14º es sumar muchos puntos o ninguno porque remontar aquí es imposible. Va a ser una carrera para olvidar por una curva, el coche iba fantástico hoy", se quejó.

Por su parte, Vettel minimizó lo ocurrido. "No creo que hubiera podido hacer mucho. Estábamos todos frenando, yo iba el último de la cola y frené, y Fernando venía rápido. Miré los retrovisores, pero creo que no pude hacer nada. Lo siento por él, porque no tiene ninguna culpa", dijo.

Verstappen, pole por milésimas sobre Norris

Max Verstappen sumó una nueva pole, tercera consecutiva para él y segunda seguida en el Red Bull Ring, después de superar por la mínima a una de las grandes sorpresas de esta temporada: Lando Norris.

El británico se quedó a sólo 49 milésimas para salir segundo, justo por delante de Sergio Pérez que también logra su mejor posición en parrilla de este año. En el caso de Norris, es su mejor sábado desde que llegó a la F1. Los Mercedes, muy grises: Lewis Hamilton 4º y Valtteri Bottas, 5º.

Carlos Sainz se quedó fuera de la Q3 por sólo 6 milésimas, 11º, pero presumiblemente ganará alguna posición con la sanción de Vettel.