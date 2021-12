Mbappe habla por primera vez de su fichaje frustrado por el Real Madrid en verano: "Quería descubrir otra cosa"

Kylian Mbappé se sentó con la leyenda del fútbol francés Thierry Henry y repasó su carrera deportiva, sin pasar por alto lo vivido durante el pasado verano y su fichaje frustrado por el Real Madrid.

El delantero del PSG no se escondió y recordó el torrente de emociones por el que pasó durante el verano, cuando estuvo cerca de firmar con el Real Madrid. "Durante la Eurocopa me hacía muchas preguntas. Hablé mucho con mis padres, sabía que quería salir. Mis padres me decían que me concentrara en el terreno de juego. Quizás ponía demasiada energía en otros cosas", comentó el galo.

Mbappé además admite que el devenir de los acontecimientos fue una pequeña decepción para él, pues tenía su mirada lejos del PSG y terminó quedándose en la capital francesa. "¿Decepcionado con no salir? Un poco. No es fácil, pero pasara lo que pasara, iba a jugar en un gran club. Soy parisino, me siento genial, pero quería descubrir otra cosa".

Sin embargo, el delantero dejó claro en su charla con Henry que no es en absoluto alguien egoísta, sino que mira por el bien conjunto, sin importarle galardones individuales como el Balón de Oro. "Si pienso sólo en hacer todo individualmente, estoy seguro de que no ganamos títulos", confiesa el francés. "Soy el mejor asistente del campeonato francés y de la Champions, y eso demuestra que no soy un jugador egoísta que sólo piensa en marcar. Sé que puedo hacerlo aún mejor".

Por último, Mbappé fue especialmente crítico con el resultado que está dando el tridente ofensivo del PSG formado por Messi, Neymar y él mismo. "Somos conscientes de que los tres debemos hacer más. No podemos escondernos, lo asumimos. ¿Si soy yo el jefe? Es difícil cuando estás en un equipo con Neymar y Messi. Sería una osadía decirlo, aunque importa poco", admitió.