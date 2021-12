El Barça, en picado: la definición de 'Messidependencia' y el peor arranque en casi 20 años

El Barça sumó una nueva derrota esta temporada contra el Betis y, pese a ser la primera desde que Xavi asumió el mando, no es el primer tropiezo con el legendario '6' en el banquillo. Después de dejar escapar la clasificación en Champions contra el Benfica y ver los primeros partidos con nuevo técnico, el equipo ha dejado clara su gran carencia: el gol.

El club ha acusado enormemente la falta de pólvora, juntando el hambre con las ganas de comer. La salida de Messi y Griezmann supuso que se esfumen los 58 tantos que entre los dos anotaron en la pasada temporada... y sin haber conseguido a nadie que complete mínimamente esa carencia.

Las lesiones han sido las principales culpables en este sentido, ya que tres de los cuatro atacantes llamados rellenar esas cifras anotadoras han visto su temporada opacada por los problemas físicos. Tanto Ansu Fati como Dembélé comenzaron la temporada lesionados, pero tras volver ilusionando a la afición, recayeron y solo el francés ha comenzado a verse por el césped.

Mención aparte para el Kun Agüero, que también comenzó la temporada en la enfermería. Debutó con un gol en el Clásico y dos partidos después se le detectaron problemas cardíacos que ahora han puesto en jaque su carrera profesional. Solo se ha salvado de ser baja un Memphis Depay que está haciendo malabarismos para intentar cumplir con su cuota de goles, con 8 goles en 15 partidos en liga, aunque con la sensación de que todavía no está rindiendo al nivel que se esperaba de él.

Los tantos de Depay suponen más de un tercio de los 23 que ha anotado el Barça este año en liga (25 en todas las competiciones), dejando completamente fríos a los aficionados con un dato demoledor: son 19 menos que la pasada temporada. En los 20 partidos que van de campaña, el Barça se ha quedado sin marcar en ocho partidos (cinco en LaLiga y tres en Champions) y hay que remontarse a las 03/04 para encontrar datos peores con 19 goles en 15 jornadas.

Más allá de echar de menos los goles de Messi (y Griezmann), el barcelonismo echa en falta la trascendencia de estos. Con 23 puntos en 15 jornadas, los azulgranas están firmando el peor arranque en liga en 18 años, pudiendo quedarse todavía fuera de octavos de Champions por primera vez en 21, como rescata MisterChip.

FCB 0-1 BET (FT) - 23 puntos en 15 jornadas. Es el peor arranque liguero del Barcelona en 18 años. Y el miércoles puede caer en una fase de grupos de Champions League por primera vez en 21 años. Si aún no ha tocado fondo, está muy cerca. — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) December 4, 2021

Si bien es cierto que la mano de Xavi en el Barça ya se está haciendo notar, pero del entrenador no dependen los goles. El equipo crea y defiende (un poco) mejor, pero a la hora de definir, en la parte del decisiva campo, no hay pólvora. Solo falta por ver si la vuelta de efectivos en ataque permite al conjunto poder comenzar a meter goles, primero, y luego ganar y sumar puntos. Porque si no, que se preparen en Barcelona, que la temporada se hará muy larga.