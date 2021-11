Divorcio total de Bale y el Real Madrid: se borra con su club, se lesiona con su país y su representante insulta a la afición

Hay hinchas del Real Madrid que levantan una ceja cuando ven las convocatorias del club, y no como homenaje a su entrenador Carlo Ancelotti. Es por las continuas ausencias de un futbolista que estaba llamado a ser un ídolo y ha acabado diluyéndose hasta ser prácticamente residual: Gareth Bale.

La relación del galés y el club blanco está totalmente rota. En lo que va de temporada sólo ha disputado tres partidos, todos ellos en agosto, antes de lesionarse... justo antes de irse con Gales. Bale ha enlazado dos dolencias serias, primero en la rodilla y luego en la pantorrilla, coincidiendo con la vuelta de haber jugado a las órdenes de Robert Page. Mientras, el club que le paga unos de 15 millones de euros anuales no puede contar con él.

Los datos son demoledores: con el Real Madrid ha disputado tres partidos (ninguno de ellos completo) repartidos en 193 minutos, en los que ha hecho un gol y ha recibido una tarjeta amarilla. Es normal que la afición del club ya no se tome en serio la posibilidad de que Bale vuelva a ser aquel al que idolatraron.

"Han sido repugnantes con Bale"

En este contexto, Jonathan Barnett, representante del futbolista, ha echado más gasolina al fuego. En lugar de calmar los ánimos ha acusado a los aficionados de menospreciar al de Cardiff.

"No me importa lo que piensen. No me importa lo que piensen los aficionados del Real Madrid. ¿Por qué debería preocuparme? Creo que han sido repugnantes con Gareth Bale. Se han comportado mal", dijo en un encuentro con agentes celebrado en la Ciudad del Fútbol de las Rozas. Pese a que la tensión es absoluta y que su contrato acaba el 30 de junio (nada hace pensar que vaya a renovar), Bale se siente bien en Madrid.

"Le gusta mucho el Real Madrid y su relación con Carlo Ancelotti es fantástica. Le encanta vivir aquí con su familia. Vamos a esperar, y a ver qué es lo que pasa", sorprendió Barnett al respecto.