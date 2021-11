El cuento de nunca acabar: Gareth Bale se vuelve a lesionar

Gareth Bale se ha lesionado de nuevo. La selección galesa ha informado de que su capitán sufre molestias en el gemelo y no estará en el partido ante Bélgica de este martes, correspondiente a la última jornada de clasificación para el Mundial de Catar 2022.

Se desconoce por el momento el alcance de la lesión, aunque el Real Madrid ya ha sido informado y Bale será sometido a pruebas a su regreso a la capital.

El galés llevaba lesionado desde septiembre aunque volvió a los entrenamientos grupales justo antes del parón de selecciones. Sin jugar con el Real Madrid, fue convocado con su combinado nacional y disputó 45 minutos del partido ante Bielorrusia.

Antes de partir a la convocatoria de su país, Gales estaba listo para regresar a la lista madridista, aunque Ancelotti no le incluyó en la lista contra el Rayo.

"Ha entrenado dos días individualmente aquí y tiene partido con Gales el siguiente sábado. Ellos no van a tomar ningún riesgo si ven que se pudiera lesionar. Gareth tiene el alta médica y puede entrenar. Nosotros no podemos decir a Gales que no puede jugar, porque está recuperado. Su equipo nacional evaluará si puede jugar o no", dijo Ancelotti justo antes de la cita FIFA.

Ahora, los peores presagios se han cumplido y, como el cuento de nunca acabar, Bale se recupera con el Madrid para regresar en buen estado con Gales... y vuelta a empezar.