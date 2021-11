Vinícius, modesto en su mejor momento: "Es la gente la que dice que soy el mejor. Yo me limito a trabajar por el equipo"

Vinícius se pasó por El Larguero de Cadena SER y dio su particular punto de vista sobre el buen momento por el que pasa como jugador del Real Madrid y la buena marcha del equipo. Después de cuatro años en el conjunto blanco, el brasileño se ha convertido en un referente, atesorando 10 goles en los 17 partidos que van de liga y Champions League.

Modesto y con los pies en la tierra, Vinícius evita sacar los pies del tiesto refiriéndose a sí mismo como el mejor jugador de LaLiga. "Es la gente la que lo dice. Yo siempre estoy centrado en ayudar al club y en dar mi mejor versión", comenta. "Estoy muy contento por mi inicio de temporada. Quiero seguir así para ayudar al equipo a ganar muchas cosas esta temporada".

Lo que es cierto es que Vinícius ha dado un cambio radical de una campaña a otra y el secreto de su evolución está en sus compañeros. "En el vestuario siempre me dan la fuerza que necesito. No fue un jugador sólo, no fue el entrenador sólo, fueron todos. Me animaron para poder estar en mi mejor versión y ayudar siempre". Una versión de la que también tienen culpa sus entrenadores. "No sólo Carlo Ancelotti. Han sido todos: Solari, Zidane y ahora Carlo. Con él tengo más confianza, más minutos, más tiempo para hacer las cosas bien. Después de tres años entrenando mucho y teniendo muchos me ha ayudado bastante. Ahora Ancelotti ha llegado y me ha dado la confianza que necesito".

Además, el tiempo y su adaptación total al Real Madrid también ha sido importante para tirar hacia adelante, como bien apunta el brasileño. "Ahora estoy más preparado técnica y psicológicamente. Con la confianza de todos voy a estar siempre mejor", afirma. Y esto le ha llevado a tener una conexión absoluta con un Karim Benzema con el que forma la mejor pareja ofensiva de LaLiga. "Estamos jugando bastante más tiempo juntos. Ya sabemos qué va a hacer el otro. Karim es un grandísimo jugador, me encanta jugar con él, siempre me ayuda, quiero seguir jugando con él para hacer una gran temporada".

Aunque ahora todo es de color de rosa alrededor de Vinícius, la verdad es que el brasileño ha sido objeto de memes durante bastante tiempo, coincidiendo con sus partidos más fallones. Algo que al jugador nunca le ha afectado. "No me creo que soy el mejor jugador ahora ni antes creía que era el peor. Siempre estoy en la línea de mejorar y estar bien conmigo mismo", explica.

Sobre el mal momento del FC Barcelona, Vinícius avisa de que no hay que confiarse. "Esto es el principio. El Barça va a mejorar. Ha cambiado de entrenador ahora y nosotros tenemos que seguir en esta línea para ganar LaLiga", analiza el delantero. "Con Xavi creo que van a mejorar, pero yo hablo del Real Madrid, no hablo de otros equipos".

Precisamente el Barça estuvo pujando por el jugador antes de su llegada al Real Madrid, pero Vinícius se decantó por el club blanco. "Los dos clubes me buscaron y yo decidí el Real Madrid por el proyecto y por lo que hicieron por mí. Creí que era el mejor proyecto para mí y era el club con el que yo tenía más afinidad. Siempre me encantó el Real Madrid, siempre me encantó Cristiano Ronaldo y todos los jugadores. Elegí bien y quiero seguir aquí mucho tiempo".