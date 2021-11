Las quejas de Vinícius al árbitro antes de la roja al Granada: "Siempre es lo mismo conmigo"

El Real Madrid firmó una gran actuación contra el Granada con victoria incluida en el Nuevo Los Cármenes para auparse a la primera posición de la tabla. Un triunfo por 1-4 en el que la gran ilusión de los de Ancelotti la despertó una vez más Vinícius, que volvió a ver puerta y a liderar el ataque de los suyos.

El brasileño desesperó completamente a la defensa granadina y fue víctima de numerosas entradas a lo largo de todo el partido. Vinícius terminó provocando también la expulsión de Monchu, en el minuto 67, siendo esta la estocada final a los locales para hundirles aún más cuando el marcador aún lucía un 1-3.

Sin embargo, el extremo ya sabía antes de la expulsión que tarde o temprano alguno de sus rivales se sobrepasaría y, harto de las constantes entradas, se quejó a Martínez Munuera al descanso la agresividad de los jugadores del Granada. "Siempre es lo mismo conmigo", protestó al colegiado, según recogieron las cámaras de GOL.

La tensión del encuentro, sobre todo enfocado en Vinícius, también la detectó, y a tiempo, Ancelotti, que sustituyó al jugador solo cuatro minutos después de provocar la roja de Monchu. El italiano no quería asumir riesgos y que en una mala acción se lesionase, cuando está mostrando su mejor momento.

"He quitado a Vinicus para evitar problemas, el partido estaba un poco caliente. No he visto la tarjeta, no era determinante para el partido", explicó el técnico en rueda de prensa.