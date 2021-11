Abidal rompe su silencio por el 'caso Hamraoui' y su mujer le deja un recado en redes

La investigación por la agresión que sufrió la futbolista del PSG Kheira Hamraoui dejó un invitado sorpresa, al ex del Barcelona, Eric Abidal. Del francés se sospecha que tenga una relación extramatrimonial con la jugadora y que fue su mujer Hayet la que contrató a los sicarios para que le diesen una paliza a Hamraoui.

Todos estos rumores han golpeado de lleno a la familia Abidal y su mujer ya ha anunciado por medio de sus abogados que le pedirá el divorcio al exjugador y ahora ha sido su entorno el que ha hablado por primera vez. "Está en shock a pesar de ser un chico fuerte. Abidal está en Barcelona, en su casa, donde también ha azotado la tormenta mediática", explicó Olivier Martín, su abogado desde hace 20 años.

"Solo hay una información judicial por unos hechos violentos contra dos jugadoras. Me dijo que si el juez quería hacerle preguntas, las respondería sin problemas porque no estaba en absoluto involucrado en este ataque. Él es un extraño en toda esta historia", apuntó Martín.

Del mismo modo, este quiso lanzar una crítica por el señalamiento a su cliente por su fama, asegurando que "si no se hubiera llamado Abidal, no habría producido tanto ruido". "En esta etapa de la investigación, y ante los elementos invocados por la prensa, lo único que se sabe es que dos jugadoras fueron objeto de un atentado", zanjó al respecto.

No obstante, no quiso hacer ninguna declaración de su divorcio y lamentó cómo Abidal ha estado tan expuesto. "No tengo mucho que decir al respecto, es su vida privada. Lo cierto es que este asunto tiene consecuencias familiares y personales extremadamente violentas. Y es realmente lamentable que no se haya respetado la privacidad de todos", concluyó.

Precisamente, su mujer, no ha querido dejar el tema en las comunicaciones "oficiales" que han trascendido de uno y otro lado y ha compartido en redes un mensaje con segundas al francés (el primero desde el 4 de noviembre, curiosamente, el día que Hamraoui sufrió la agresión). "Perdonamos, hasta que algo se derrumba en ti, ya no sientes nada, ni perdón ni rabia, sino solo las ganas de pasar página y pensar en otra cosa", expresó.