El rechazo de Zidane a entrenar al United puede acabar frustrando el fichaje de Mbappé por el Real Madrid

La familia Glazer, dueña del Manchester United, está trabajando para encontrar un sustituto para Ole Gunnar Solskjaer. De momento se quedará al mando Michael Carrick, pero su intención es poner a un entrenador de primer nivel y mucha más experiencia al frente.

El favorito era Zidane, pero este no tiene ninguna intención de volver. El entrenador francés está en el paro desde su marcha del Real Madrid, y aunque en la plantilla de los 'Red Devils' está uno de sus jugadores fetiche, Cristiano Ronaldo, ha vuelto a rechazar la oferta. No es la primera vez que van a por él y, de hecho, el luso ha puesto sobre la mesa el nombre de Luis Enrique. El seleccionador ya ha respondido con su habitual sentido del humor y lealtad al combinado nacional.

El 'no' de Zidane al equipo de Old Trafford puede tener connotaciones que afecten directamente al Real Madrid. Según avanzó 'Tiempo de Juego', el nombre de Mbappé está sobre la mesa.

El PSG vuelve a meterse en medio

Con el banquillo del United en un periodo de interinidad hasta final de temporada, al menos, es el futuro de otro entrenador el que está en el aire: el PSG quiere convencer a Zidane para que coja las riendas en lugar de Mauricio Pochettino.

Pese a que son líderes destacados de la Ligue1 y nada hace pensar que no vayan a pasar de ronda en Champions, el jeque Al-Khelaifi es consciente de que el argentino no es el idóneo para enredar a Mbappé para que no acabe fichando por el club blanco.

Ese hombre no es otro que Zidane. Ídolo del fútbol francés desde hace décadas, ya en su etapa en el Real Madrid le dedicó elogios a la estrella del PSG, lo que a su vez generó un profundo malestar en la directiva del club galo por 'tocar' al deseado por Florentino. Ahora quieren que esa admiración mutua (el delantero siempre ha mostrado su idolatría hacia 'Zizou') que se profesan el entrenador y el delantero sirva como argumento principal para que Mbappé no cumpla su acuerdo del pasado verano y acabe renovando con su actual equipo antes de que acabe este 2021.

En caso de no conseguirlo, no se descarta que Pochettino acabe la temporada en el PSG. Sus resultados no son malos, ni mucho menos, y si Mbappé finalmente mantiene su intención de vestir de blanco a partir de la próxima temporada, no habrá tanta prisa por intentar convencer a Zidane.