El Bayern se pone serio con los no vacunados y aplica un recorte de sueldo a varios jugadores del primer equipo

El Bayern de Múnich ya ha tomado medidas, tal y como planeaba desde el brote de casos en la selección alemana de la semana pasada, en contra de los jugadores no vacunados. El gigante bávaro ha optado por recortar el sueldo a los futbolistas que no han recibido la pauta y que se han visto obligados a guardar cuarentena por un contacto con un contagiado, según informó la prensa alemana.

Este caso de jugadores no vacunados estalló en el seno del club con la confirmación de Joshua Kimmich de su negativa a inocularse la dosis por el temor a efectos secundarios a largo plazo. Ahora, con esta medida el club ha decidido enviar una señal y aumentar la presión para que la gente se vacune, según aclara el diario alemán "Bild am Sonntag".

Además del Kimmich, único jugador que ha reconocido públicamente su negativa a recibir las dosis, varias informaciones apuntan a que Jamal Musiala, Serge Gnabry y Eric-Maxim Choupo Moting podrían estar en la misma situación, y habrían sufrido el recorte salarial del equipo. La prensa alemana también ha señalado a un cuarto jugador no vacunado, que sin embargo no ha sufrido el recorte por no haber tenido que someterse a cuarentena.

Kimmich, el caso más mediático de la plantilla del club muniqués, se perdió los últimos partidos de la selección alemana, el partido del pasado viernes que el Bayern perdió 2-1 ante el Augsburgo y previsiblemente se perderá también el partido de la Liga de Campeones contra el Dinamo de Kiev el martes próximo

Para llevar a cabo esta medida, el Bayern de Múnich se ha acogido a una normativa del gobierno alemán que entró en vigor el pasado 1 de noviembre, cualquier empresario puede ahorrarse la nómina de un empleado que haya tenido que ser puesto en aislamiento y que no haya sido vacunado por decisión propia.