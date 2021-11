El Bayern ya trabaja para bajarle el sueldo a sus futbolistas que no se han vacunado

El Bayern de Múnich se toma muy en serio la vacunación de sus futbolistas. Después de que parte de la última convocatoria de la selección alemana haya tenido que ser puesta en cuarentena por el positivo de Nicklas Süle, jugador además del equipo bávaro, desde el Allianz Arena no quieren tomar más riesgos.

Con lo ocurrido en la Mannschaft como catalizador, el club muniqués ya estudia rebajar el sueldo a aquellos futbolistas de su plantilla que no hayan sido vacunados. Gracias a una normativa del gobierno alemán que entró en vigor el pasado 1 de noviembre, cualquier empresario puede ahorrarse la nómina de un empleado que haya tenido que ser puesto en aislamiento y que no haya sido vacunado por decisión propia.

El caso más sonado en los últimos tiempos ha sido el de Joshua Kimmich, uno de los capitanes y grandes pilares del equipo, que reconoció no querer vacunarse todavía, hasta conocer bien los efectos secundarios. "Sigo teniendo mis reservas hasta que no haya estudios a largo plazo. Creo que debe respetarse, pero no significa que sea un negacionista o un opositor a la vacunación", explicó.

Otros dos futbolistas de peso en el equipo parece que tampoco se han vacunado, como es el caso de Serge Gnabry, una de las estrellas ofensivas del equipo, y Jamal Musiala, la gran promesa del Bayern que se ha destapado en los últimos meses. Ambos tuvieron que confinarse tras el positivo de Süle, dejando entrever que tampoco se han inmunizado.

Ahora, solo queda por ver qué postura termina tomando el Bayern, que ya trabaja en estos casos y estudia si aplicar esta nueva medida que permite la ley alemana.