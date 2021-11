Tebas contraataca a Florentino: "Hay fondos que participan en negocios del Real Madrid"

Javier Tebas, presidente de LaLiga, no ha tardado en replicar a las críticas de Florentino Pérez durante la asamblea del Real Madrid. El dirigente madridista advirtió que tomarán medidas, judiciales si hace falta, por la entrada del fondo CVC en la patronal del fútbol español, y el máximo responsable de la misma no se lo ha tomado nada bien.

En twitter, Tebas ha recordado a Florentino que también hay fondos de inversión metidos en el Real Madrid, aunque no lo diga ni a sus socios. "Nunca imaginé que Florentino Pérez iba a crear una Superliga que tanto daño hace a los clubes de LaLiga sin consultar a estos", comienza Tebas, irónico. "Hay fondos que participan en negocios del Real Madrid que suponen no controlar esos activos en 25 años. Florentino Pérez no quiere el proyecto CVC, ya que ataca a SU Superliga", replica al respecto.

Nunca imaginé que FP iba a crear una Superliga(SP) que tanto daño hace a los clubes de @laliga sin consultar a estos🙄

Hay fondos que participan en negocios del RM que suponen no controlar esos activos en 25 años.👇👇

😡FP no quiere el proyecto CVC, ya que ataca a SU Superliga pic.twitter.com/t0gNIIGpc8 — Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) November 20, 2021

"Nunca imaginé que me tuviera que enterar por la prensa que LaLiga nos quisiera quitar nuestros derechos. Es una operación repleta de gravísimas irregularidades. Ese fondo fracasó en Italia y Alemania. De la mano del presidente de LaLiga se acercó a clubes en situaciones delicadas. Se les pidió que no se informara al Madrid, pero algunos, como pueden imaginar, nos lo contó”, dijo Florentino en la asamblea blanca.

Según informa Servimedia, el Real Madrid venderá a Providence todo el negocio comercial por 12 años, y se incorporará un nuevo director comercial. También vende a largo plazo la explotación del nuevo estadio a Legends, del fondo Sixt Street Partners, y mantiene una deuda con Goldman Sachs por 1.000 millones de euros para los próximos 25 años.