Joel Álvarez sigue asombrando al mundo de las Artes Marciales Mixtas (MMA). El pasado sábado 'El Fenómeno' sumó una espectacular victoria sobre un rival de nivel como Thiago Moises y la UFC ha premiado su trayectoria en la empresa colocando al español en el Top 15 de la división del peso ligero.

El peleador se estrenó en Estados Unidos peleando en Las Vegas, donde llegó en plena racha de tres victorias consecutivas por finalización, que amplió a cuatro gracias a un nocaut técnico a base de castigar a codazos a su rival. El éxito de Álvarez hizo que él y Moises intercambiasen puestos en el ranking del peso ligero.

WOW❗ESPAÑA ESTA AQUI🇪🇸 Joel Alvarez con un potente TKO💥 #UFCVegas42 pic.twitter.com/TBPyEyqEX3 — UFC Español (@UFCEspanol) November 13, 2021

'El Fenómeno' forma parte de la agencia de representación más importante de las MMA, Paradigm Sports, a la que pertenecen el retirado Khabib Nurmagomedov o el campeón del peso wélter Kamaru Usman. Una situación que le permitirá poder gozar de combates de peso para mantenerse en la élite de una división en la que el campeón es el brasileño Charles Oliveira, y que además cuenta con otros luchadores de renombre como Justin Gaethje o Dustin Poirier, verdugo del polémico Conor McGregor.

A la espera de conocer su próxima pelea, de momento, Joel Álvarez se muestra muy ilusionado con su entrada entre los grandes del ranking. "Hoy me he despertado y era top15. Otro sueño cumplido. Cualquier rival que venga será bienvenido", declaró 'El Fenómeno' a AS.

"¡De p*** madre! ¿A por la siguiente no?" 😎



Joel Álvarez acaba de conseguir su cuarta victoria en UFC... Y ya piensa en la siguiente 😅#UFCVegas42 👊pic.twitter.com/xwaK4cLTIu — DAZN España (@DAZN_ES) November 13, 2021

Sin embargo, el ascenso de Álvarez no ha sido bien recibido por todo el mundo. El hecho de que el peleador no diese el peso estipulado para el combate, superando el límite por un par de libras, resta méritos a su desempeño en la jaula. "Ahora que estoy en esta posición no voy a cambiar. Hemos contactado con el Performance Institute de la UFC y ellos me controlarán ahora el tema de la alimentación. Así no habrá fallo", comentó un Joel que ya ha tomado cartas en el asunto.