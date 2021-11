Un luchador de MMA pierde un testículo por culpa de un mal golpe

Christian Lohsen ha tenido que pasar por el quirófano después de una aparatosa lesión sufrida durante un entrenamiento. El luchador de MMA de 26 años, que actualmente atesora un récord de 9-2 y ha estado en la órbita de la UFC, recibió un rodillazo en sus partes nobles y tuvieron que extirparle un testículo.

'Hollywood', como es conocido en los circuitos de MMA, tuvo que ser intervenido el pasado viernes después de que un golpe accidental en su entrepierna le provocase la pérdida del testículo izquierdo. El propio peleador ha recocido que es un trago bastante desagradable de pasar. "No le recomiendo a nadie pasar por esto", publicó en su cuenta personal de Instagram.

Junto con una fotografía suya recién salido del quirófano, Lohsen tranquilizó a sus seguidores y allegados. "Gracias a todos los que me ayudaron a llegar hasta el hospital. Estoy bien en casa, descansando, la operación fue exitosa. El médico dijo que no perderé testosterona ni la capacidad de tener hijos por esto", comentó el luchador. "Si pierdo el otro la cosa será distinta así que, a partir de ahora, si me golpeas en mi testículo no somos amigos", bromeó al respecto.

Nombres de peso en las MMA como Mike Perry han querido apoyar a 'Hollywood'. "Tus sacrificios serán recompensados, tienen que serlo". El propio Lohsen contestó a algunas publicaciones y promovió el hashtag #1Nut2NutsDoesntMatterWillBeAChampion,