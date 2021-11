Las periodistas deportivas se unen contra el acoso en redes: "Hoy decimos 'basta'"

Las periodistas deportivas dicen 'basta'. Un grupo de 15 profesionales del sector se han unido para protestar contra las constantes faltas de respeto e insultos de todo tipo que reciben en redes sociales. Paloma del Río, Gemma Herrero, Laia Bonals, Marta Ramon, Mónica Marchante, Anaïs Martí, Andrea Ginés, Helena Condis, Carla Garcia, Carme Barceló, Mónica Marchante, Chantal Reyes, Elena de Diego, Sandra Riquelme y Sara Giménez, participan en esta iniciativa en la que muestran algunos de los desprecios que tienen que soportar.

El machismo es uno de los primeros y más habituales insultos a los que recurren los usuarios que se esconden detrás de un avatar para desprestigiar a las profesionales. "Todos recibimos insultos, pero nosotras siempre tendremos un punto más de queja; no nos critican lo que decimos, sino que lo hacen por ser mujer", señala Laia Bonals (ARA).

Entre las reflexiones más destacadas que ha recogido Sport, las de Helena Condis (COPE), Marta Ramon (RAC1), Mónica Marchante (Movistar) o Carla García (Barça TV). "Es la sensación de tener que demostrar constantemente que valemos", "como si tuviésemos que estar pasando siempre un examen", "me han mandado a fregar, me han llamado 'señora mayor', como si eso fuera un problema" y "detrás de nuestra opinión hay una mente; no un físico o un género", son algunas de sus sensaciones ante los ataques virtuales.

"He detectado dos tipos de machismo: "Primero, el involuntario, que está interiorizado en mucha gente. Aún se sorprenden que yo pueda saber qué es una carrilera o el sistema de cinco en defensa; es de no estar acostumbrado. Y luego está el machismo puro de 'esta tía qué me va a contar a mí si no tiene ni idea'", explica en este sentido Sandra Riquelme (El Patio).

Del Río también recuerda cuando estos insultos fueron más allá, llegando incluso a una amenaza de muerte. "Aparte de insultos varios y los clásicos de mandarme a la cocina y a fregar, lo más serio que he vivido fue una amenaza de muerte que inmediatamente denuncié a la Policía Nacional; lo hizo con tanto descaro que lo publicó en abierto y no lo borró", apuntó.

También Carme Barceló (El Chiringuito) destapó una amenaza que recibió por redes sociales. "No lo hice público en su momento porque la inspectora me lo recomendó, pero respeto mucho a las compañeras que lo hacen. Esto es solo un reflejo de la sociedad actual", opina.

Las periodistas deportivas decimos BASTA.



Faltas de respeto, insultos y amenazas a diario. Quince mujeres alzan la voz para denunciar una realidad que por desgracia todavía sufrimos tanto en público como en privado.



Por su parte, Gemma Herrero (RAC1) critica que las soluciones otorgadas por las autoridades no son ni mucho menos suficientes. "Las soluciones que te dan es el no hacer caso, como si fuésemos nosotras que tenemos la piel fina. Y no es así. Es que no paramos de recibir ataques muy duros día sí y día también por el simple hecho de ser mujer. "Hasta algunos compañeros hacen ver que no nos escuchan o nos llaman exageradas en vez de ponerse a nuestro lado", señala.

Esa sensación de que el fin está cerca abunda entre todas ellas, admitiendo que "es muy complicado". "Es algo que está muy arraigado a nuestra sociedad desde hace muchos años", cree Chantal Reyes (Mundo Deportivo), aunque Anaïs Martí (La Vanguardia) pide "que los propios medios empiecen a valorar a la periodista deportiva por su trabajo y no por ser mujer y cumplir cuotas".