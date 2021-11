José María García no se apiada de Luis Enrique: "Es un mal comunicador, sin nada de empatía"

José María García fue uno de los protagonistas del Marca Sport Weekend, donde analizó diferentes matices del deporte y la comunicación actual, deteniéndose en nombres propios del peso de Luis Enrique. El periodista no se mordió la lengua al hablar del seleccionador nacional.

"Luis Enrique es un gran entrenador, pero un mal comunicador, sin nada de empatía. Vas por la calle y le preguntas: '¿Qué hora es?' y te responde mal", comentó García del técnico. "Cuando llegó, a nadie le importaba, y dijo que no jugaba Morata. ¿A quién le importaba? Ayer pidió el apoyo de la afición, que está muy bien, pero hay que obrar con consecuencia".

Y no quedaron ahí las críticas a Luis Enrique, pues el mítico periodista fue un poco más allá. "Luis Enrique no da su brazo a torcer, no ha traído a nadie del Sevilla ni a nadie del Betis, pero cuando le dijeron que había que jugar en La Cartuja no puso los 'eggs' sobre la mesa para decir que no se puede jugar en un campo como La Cartuja que no guarda las condiciones que tiene que tener", declaró.

Además, García habló sobre su trayectoria profesional y reconoció que acabó en el mundo del periodismo tras cambiar de idea sobre su vocación. "La perseverancia es lo que me ha labrado mi camino. Comencé en una revista de un colegio y me di cuenta que quería dedicarme a ser contador de cosas", confesó José María García. "No he sido periodista deportivo, he sido contador de cosas. En otra vida volvería a ser lo que he sido. Ojalá tuviera la oportunidad de contar cosas agradables".