El Barça reconoce conversaciones con Marc Gasol para su regreso: "No ha dado ninguna negativa"

Marc Gasol podría seguir los pasos de su hermano Pau que, antes de retirarse este año, disputó una última temporada en el FC Barcelona, club al que ambos pertenecieron en el pasado. Así lo ha reconocido el director general de la sección en el club azulgrana, Juan Carlos Navarro, que admite conversaciones aunque "no negociaciones".

"Solo son conversaciones y no hay ninguna negociación, aunque él no ha dado ninguna negativa. Sabe de nuestro interés y tiene la ultima palabra. No negaré que me gustaría contar con él", ha explicado, ha revelado el exjugador culé.

Marc Gasol se encuentra sin equipo tras poner fin a su carrera en la NBA después de su paso por los Lakers y de decidir abandonar también la selección española.

Hace unos días, Gasol rompió su silencio sobre su futuro aunque no dio pistas y aseguró que quería disfrutar de su familia y que era momento de "ver qué apetece hacer" en esta nueva etapa de su vida.

El nuevo Palau, para la 2025/26

Las declaraciones de 'La bomba' Navarro se han producido en el contexto de la primera rueda de prensa del Barça para analizar la situación desde la sección que el club ofrece desde antes de la pandemia.

Acompañado del directivo responsable de baloncesto en el club azulgrana, Josep Cubells, han desgranado, además, los plazos para la inauguración del nuevo Palau blaugrana, que se espera esté terminado para la temporada 2025/26.

El directivo ha revelado que la nueva casa del basket azulgrana va a tener capacidad para 15.000 espectadores porque el club tiene "la intención de que allí se dispute alguna Final Four de la Euroliga y ese es el mínimo de capacidad".

"También queremos tener la posibilidad de montar otros eventos como conciertos, convenciones, etc. y la capacidad aumentaría a 20.000, con 5.000 espectadores en la pista", ha añadido.

Mientras llega el momento, el club ha aprobado una inversión de un millón de euros en el actual Palau "para cambiar el marcador electrónico, mejorar la megafonía y la iluminación, la zona de sillas de pista y la 'hospitality' en la parte anexa del gol norte del Palau", ha precisado Cubells.