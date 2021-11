Marc Gasol rompe el silencio sobre su futuro, pero no tiene rumbo fijo: "Ahora toca ver qué me apetece hacer"

El futuro de Marc Gasol, quien recientemente puso punto y final a su etapa en la NBA y en la selección, sigue siendo una incógnita. Mientras su hermano Pau decidió hacer oficial su retirada hace unas semanas, el mediano de la exitosa familia de deportistas no tiene muy claro cuál será su siguiente paso aunque sí sabe qué hará mientras lo piensa.

"Borré toda la pizarra y volví a empezar. Y ahora me toca entrenar y estar con la familia. Tu prioridad tienes que ser tú y lo que me da felicidad ahora es estar con mis hijos y con mi mujer, algo que no he podido hacer de manera constante ni habitual todo este tiempo. Es otro ritmo de vida pero también gratificante", explicó en el programa de Youtube 'El sentido de la birra'.

"Ahora me toca entrenar y ver qué voy a hacer. Estoy en el punto de ver hasta dónde me veo y ver qué me apetece hacer cuando esté en el punto óptimo", añadió el pívot, que recalcó la suerte de haber jugado 13 años en la NBA: "Lo que me exijo no es sólo el estar, también ayudar y contribuir. Esa exigencia y lo que conlleva ese ritmo de vida supone un peaje y ya empezaba a no estar como me gustaría estar", dijo, sobre su decisión de tomarse un respiro.

El equipo que preside, el Bàsquet Girona que milita en LEB Oro, era uno de los destinos que se barajaban como posibles para él, pero ni confirma ni desmiente: "No soy una persona típica, no hago lo que se espera que tenga que hacer. Para hacer algo tengo que estar convencido", dice.

Por el momento, habrá que esperar para conocer el futuro de uno de los mejores jugadores de la historia de España.