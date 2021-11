Escandalosa rueda de prensa en México: "¿Hay viejas aquí? ¿Y maricones? ¿Quién va a ser el primero?"

Terremoto homófobo y sexista en la Liga MX después de los comentarios que realizó el mítico 'Tuca' Ferretti en rueda de prensa ofrecida entre el partido entre su equipo, FC Juarez, y sus ex, los Tigres. Antes de atender a las preguntas, se dirigió a los periodistas con unas palabras que han incendiado a la competición.

"¿Hay viejas (mujeres)? No, ¿verdad? Eso no. ¿Maricones? El primero, ¿quién va a ser el primer maricón? (en preguntar) Puros machos, entonces", soltó Ferretti ante los micrófonos, mientras se escuchaba reírse a algunos de los que estaban presentes en la sala.

Poco tardaron en correr como la pólvora sus palabras, con la pertinente ola de reacciones. Entre ellas, la del presidente de la Liga MX, Mikel Arriola, que condenó las palabras del técnico brasileño. "Nosotros estamos absolutamente en contra de cualquier tipo de discriminación y a través del futbol no se puede insultar a nadie".

Poco tardó Ferretti en recular y pedir perdón por sus palabras, a través de un mensaje que también ha compartido Juárez en redes sociales, asegurando que no eran con mala intención.

"La verdad tienen razón. Somos personas muy antiguas, para conectarme a esta llamada me costó mucho trabajo, porque yo no tengo Twitter, redes sociales, Instagram... no tengo nada, me manejo aún con señales de humo. El problema es que no me actualizo en ciertas cosas, la relación con la prensa de Monterrey es muy especial, ¿cuántas veces se supo de los chistes que contaba?. Lo acepto, fueron palabras inapropiadas y voy a tener más cuidado", explicó.

🎙 𝐑𝐢𝐜𝐚𝐫𝐝𝐨 𝐓𝐮𝐜𝐚 𝐅𝐞𝐫𝐫𝐞𝐭𝐭𝐢, DT de FC Juárez, ofrece disculpas tras la declaración en la rueda de prensa posterior al partido contra Tigres, en entrevista con @Faitelson_ESPN pic.twitter.com/kne8adCzyz — FC Juárez (@fcjuarezoficial) November 9, 2021

En las últimas semanas, el fútbol mexicano. ha vivido otros casos de homofobia, destacando sobre todo los gritos de la afición de Cruz Azul que le costó una sanción de un partido a puerta cerrada. De dos partidos sin público fue la sanción que, por su parte, la FIFA le impuso a la Federación por las mismas razones.