Rossi vuelve a cargar contra Márquez: "Nunca un campeón corrió para hacer perder a otro"

Más de 6 años después del incidente entre Valentino Rossi y Marc Márquez en el GP de Malasia en Sepang, el italiano sigue sin superar haber perdido el Mundial de 2015 por esa acción con el español. 'Il Dottore' ha recordado el incidente en el que tiró de la moto al de Cervera y que le valió una sanción que condenó su pugna por el campeonato con Jorge Lorenzo.

Sin embargo, para Rossi el malo de la película, pese a ser él el que le empujó de una moto a más de 200 kilómetros por hora, fue Márquez por "hacerle perder", según comentó en una entrevista para un programa Mediaset Italia.

"Nunca se había visto que un campeón corriera para que un rival perdiera, y no para ganar. Lo siento por no haber ganado diez mundiales. Fallé en el GP de Valencia porque me caí, pero eso (lo de Márquez) me hizo más daño. Es un gran remordimiento porque no lo esperaba y después nada fue igual", explicó el italiano.

"De 2015 tengo recuerdos muy malos, porque hubo una gran batalla con Jorge Lorenzo y tuve problemas con Márquez, que me hizo perder", añadió Rossi de manera tajante.

Rossi dice adiós a la MotoGP esta temporada para cambiar las dos ruedas por las cuatro. Pese a que se rumoreó con que este año no competiría, el nueve veces campeón del mundo ha contado que quiso alargar su carrera pensando que sería más competitivo. No obstante, las cosas no salieron como él supuso.

"Pensé seguir este año, pero decidí que lo haría solo si tuviera oportunidades de ganar, de subir al podio, de hacer buenas carreras. Luego, este año fue más duro de lo que pensaba, esperaba ir más fuerte. Tras el GP de Assen pensé decidir con calma, esperé una semana y luego dije 'ya, estoy listo'", afirmó.