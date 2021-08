Rossi: "¿Cuándo firmaré la paz con Márquez? Lo mismo en 20 o 30 años..."

El adiós de Valentino Rossi de MotoGP cada vez estás más cerca. Por ello, la cadena BT Sport, quien posee los derechos de emisión de la competición en Gran Bretaña ha querido realizarle un pequeño homenaje a ´Il Dottore´ en su última entrevista en relación al GP de Reino Unido.

BT Sport se encargó de decorar un pasillo con los 175 pilotos a los que se ha enfrentado en estos 21 años en 500cc y MotoGP, en los que uno a uno Rossi repasó pequeñas anécdotas y enseñanzas que se llevó de ellos.

Rossi tuvo tiempo de destacar el papel de los pilotos españoles y hablar de su etapa con Jorge Lorenzo en Yamaha. “Lorenzo tenía mucho talento. No me merecía un compañero de equipo como Lorenzo en Yamaha después de todo lo que había hecho por Yamaha. Quizá me podían haber puesto una moto más lenta".

En la entrevista no podía faltar una pregunta sobre su rivalidad con Marc Márquez en el que confesó que: "Marc es un gran rival y, de verdad, rápido. Uno de los mejores. Pero con él no me siento a gusto en pista, es difícil de batir”. Cuando tuvo que responder si algún día firmarían la paz, entre bromas contestó: "¿Cuánto tiempo tardaré en llevarme bien con Márquez? Creo que 20 o 30 años...".

Aunque la parte más emotiva llegó cuando tuvo que recordar lo sucedido con Simoncelli. "Un verdadero desastre. También por el modo en que pasó todo. Una grandísima pena".