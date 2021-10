Boicot en el campeonato de España de pádel: las jugadoras se plantan por la discriminación en los premios

El Campeonato de España de pádel de 2021 tendrá sólo cuadro masculino y no femenino, después de que las jugadoras se hayan plantado por el trato discriminatorio de la organización. Según ha denunciado la Asociación de Jugadoras Profesionales de Pádel en ABC, se ha tomado la decisión de plantarse y no disputar el Nacional que se disputa en Madrid entre el 24 y el 31 de octubre.

El motivo de tal boicot es que han descubierto que a algunos jugadores masculinos les iban a pagar por el mero hecho de participar, aparte de los eventuales premios que podrían conseguir, algo que a ellas no les habían ni ofrecido.

"La mayor parte de las jugadoras profesionales estábamos inscritas en el torneo cuando nos enteramos de que a algunos chicos les habían dado un incentivo por participar. Consideramos que en un Campeonato de España donde se quería poner de manifiesto y presumir de la igualdad de premios para ambas categorías pues este era un gesto inasumible, ya que en realidad esa igualdad no era tal. El deporte femenino ha sufrido mucho por todos los lados y por eso, esta vez, las jugadoras vamos a ir de la mano de la asociación para dar firmeza y fuerza a nuestra voz. Hemos decidido que esta situación no podía ser, que era un desprecio inasumible y que no queríamos ya ningún tipo de compensación", ha explicado Patty Laguno, portavoz de la Asociación, al citado periódico.

Detrás de este problema se encuentra la lucha que hay entre la Federación Española de Pádel y la organización del circuito más importante del momento, el World Pádel Tour, donde compiten las mejores palas del momento. Según la asociación de jugadoras, el problema en España es que no hay referentes masculinos: mientras que 8 de las 10 mejores jugadoras son españolas, sólo hay 3 españoles entre los 10 'top' del ránking y no se podían permitir que renunciasen al Nacional.

Aún así, desde la Federación intentaron arreglar la situación proponiendo un acuerdo económico pero, según Laguno, ya era tarde. "No es que nos pusieran sobre la mesa una propuesta en firme. Sí querían llegar a un acuerdo con nosotras, pero es que al final no es una cuestión de dinero, sino de formas. Por eso, votamos y decidimos no participar en el torneo de manera conjunta. Una decisión firme e irrevocable y que, lamentablemente, no tiene marcha atrás", zanja al respecto.