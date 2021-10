Varias federaciones europeas amenazan con salirse de la FIFA si el Mundial pasa a celebrarse cada dos años

La idea de la FIFA de organizar el Mundial cada dos años no acaba de cuajar y varias federaciones europeas han mostrado su desacuerdo amenazando con dar un paso a un lado y salirse del máximo organismo del fútbol si se lleva a cabo.

Más de una docena de las 55 federaciones europeas han dejado claro que abandonarían la FIFA si finalmente se instaura que el Mundial pase de jugarse cada dos años en lugar de cada cuatro, siendo las federaciones nórdicas las instigadoras de un boicot que podría cambiar el panorama futbolístico.

"Si una mayoría en la FIFA decide adoptar una propuesta sobre los Mundiales bienales, las asociaciones nórdicas de fútbol deberán considerar más acciones y escenarios que estén más cerca de nuestros valores fundamentales de lo que representa la propuesta actual de la FIFA", informaron mediante un comunicado conjunto las federaciones de Dinamarca, Suecia, Noruega, Finlandia, Islandia y las Islas Feroe.

Si finalmente la amenaza de estas federaciones se hiciese realidad, no repercutiría directamente en la UEFA, pues no sería la primera vez que se da el caso de federaciones que pertenecen a la UEFA pero no a la FIFA. Además, esta presión favorece las intenciones de un Ceferin que no está de acuerdo con la disputa bianual del Mundial.

En el caso de que alguna federación se saliese de la FIFA, no habría ningún tipo de represalia, pues el artículo 18 del estatuto del máximo organismo del fútbol mundial lo considera una opción legítima. “Una federación miembro puede renunciar al organismo mediante un aviso que se produzca con seis meses de antelación al final del año de calendario”.