Teresa Bernadas: "Me indigna que aparezca homosexualidad como comportamiento de alto riesgo"

Teresa Bernadas, la exportera española de hockey patines que levantó dos títulos mundiales con la selección española absoluta y tres europeos con la Sub-20, denunció la conducta homófoba de un informe médico que señaló en su diagnóstico "conducta homosexual de alto riesgo" ante el que mostró su indignación: "No puede ser que la homosexualidad se siga tratando aún como una enfermedad", afirmó a 20minutos. Ahora trabaja para que esta situación no se vuelva a repetir con ningún paciente.

La exdeportista de 27 años -que debutó con apenas 12- se sometió en el Centro de atención primaria de Vic a un examen ginecológico rutinario que incluyó una analítica hace cerca de un mes, y no fue hasta hace unos días cuando recibió el informe final de dicha prueba en el que descubrió el sorprendente resultado: "Lo que me indigna es que en un informe con resultados normales se incluya como diagnóstico la homosexualidad como comportamiento de alto riesgo".

La que fuera dos veces campeona de la Copa de Europa (con el Club Patín Alcorcón en 2014 y con el Club Patín Voltregà en 2019) recuerda dar esa información durante la consulta, pero no concibe cómo aún se puede tratar la homosexualidad de esta manera: "Evidentemente es un dato normal que se suele señalar cuando cualquiera va al ginecólogo y que puede formar parte de la ficha o de los datos del paciente, lo que no es normal es que se señale como comportamiento de riesgo, como una enfermedad".

La denuncia de la situación fue difundida en redes por la propia Teresa, que además se encuentra inmersa en un proceso legal a través del Servicio de Atención Integral LGTBI de la comarca de Osona: "Hemos hecho una denuncia administrativa que tiene dos vías: una de reparación de los daños causados hacia mí y un procedimiento coordinado por el departamento de Igualdad y Género de la Generalitat de Cataluña con el de Sanidad para abrir una investigación interna para ver cómo ha podido llegar ese resultado en una analítica clínica", explicó.

Tras iniciar un procedimiento con el que no espera "ningún tipo de compensación económica más allá del perdón y de que eliminen el informe del historial", se encuentra a espera de la respuesta del servicio de Sanidad, que asegura estar tomando medidas internas.

Informe médico de Teresa Bernadas Teresa Bernadas

Lo cierto es que este diagnostico se encontraba incluido dentro de la décima edición de la Clasificación internacional de enfermedades (CIE-10 por sus siglas en español) que es el documento normativo establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para determinar la clasificación y codificación de las enfermedades. Este documento cuenta con una nueva versión -la undécima- en la que se ha eliminado este diagnóstico, pero que no entrará en vigor hasta 2022.

"El problema es que este tipo de cosas no están eliminadas de protocolos que se manejan a nivel mundial y que no deberían tener cabida hoy", relata Teresa, que espera que se tomen medidas para que "estas cosas no vuelvan a ocurrir", pues según asegura esta categoría de diagnóstico es una de las opciones que aparecen en el sistema informático.

La exportera, que ha ganado todos los títulos posibles bajo palos, reconoció que decidió denunciar cuando conoció el caso similar que se dio en el Hospital Reina Sofía de Murcia con una chica de 19 años a la que se le diagnosticó homosexualidad como enfermedad. "Se han visto dos casos muy juntos y no descarto que haya más, lo que me sorprende es que nadie se haya dado cuenta de esto antes", finalizó.