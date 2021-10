Badosa: "Sigo algo en 'shock' pero muy orgullosa"

"El partido sido una montaña rusa física y mental. Era mi primera final en un WTA 1000 así que tenía muchas emociones. Me he enfrentado a Vika, que es una tremenda campeona. Le he visto ganando Grand Slam cuando yo era apenas una niña. Todavía sigo algo en shock, pero me siento muy orgullosa de lo que he logrado tras luchar durante tres horas en la pista", reconoció la catalana tras su victoria.

Badosa logró este domingo el título más importante de su carrera deportiva al conquistar Indian Wells (Estados Unidos), de categoría WTA 1.000 y que se disputa sobre pista dura, tras imponerse a la bielorrusa Victoria Azarenka en tres sets por 7-6(5), 2-6 y 7-6(2) y convertirse, tras más de tres horas de partido, en la primera española en ganar este torneo.

"Sabía que Vika iba a jugar de manera increíble. Las grandes campeones lo consiguen en partidos de este tipo. He disfrutado. Por supuesto he sufrido porque era mi primera gran final y deseaba ganarla. He disfrutado al mismo tiempo porque ha sido un gran partido", reconoció.

Badosa, tras una semana intensa con final feliz, extrae la siguiente conclusión; "nada es imposible". "Si luchas y trabajas para ello puedes lograr prácticamente cualquier cosa. Es el razonamiento al que llego. Tienes que soñar. He atravesado momentos complicados y siempre he tratado de seguir creyendo. Eso me ha permitido seguir peleando", añadió.

"Siempre he dicho que mi sueño era ganar torneos grandes y estar en las rondas finales. Poco a poco ya lo estaba consiguiendo, pero ganar un torneo así es algo espectacular. No me lo esperaba. Me llegan a decir a principio de año que iba a ganar un torneo de este tipo y no me lo creo", se sinceró.

En este sentido, agradeció el apoyo de su equipo. "Nunca dejé de creer en mí misma, tengo un equipo que me ayuda cada día. Estoy cómoda ahora mismo. Creo que la clave es trabajar muy duro y soñar. Cada mañana me levanto y mi sueño es ganar un torneo como este o un Grand Slam. Esa es la clave para seguir trabajando con orden y siempre creyendo", concretó.

El triunfo en Indian Wells catapulta a Badosa al 'Top 15' mundial y los puntos sumados le permiten pasar del número 19 al 8 en la Carrera a Guadalajara, ocupando virtualmente un puesto para las WTA Finals. "Las WTA Finals no eran mi objetivo al principio de semana. Ahora miro la clasificación, veo que estoy en posiciones de clasificar y es un sueño personal para mí", manifestó.