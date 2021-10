El curioso encuentro entre copas de McGregor y Mourinho: "Es imposible decirle que no a Conor, es leyenda"

Conor McGregor ha pasado unos días de vacaciones en Roma junto a su mujer y su hija. El excampeón de la UFC se dio un baño de masas en la capital italiana, donde no paraban de reconocerle por la calle.

Aunque eso sí, su ejército de guardaespaldas los mantuvo en todo momento protegidos de las masas de fans.

Durante sus días de asueto romanos, McGregor quedó con uno de los personajes más célebres de la ciudad, el portugués José Mourinho, actualmente al frente de la Roma.

El propio entrenador ha sido el encargado de compartir varias fotos en su cuenta de Instagram junto a la estrella irlandesa, a quien le regaló "la camiseta más bonita de la ciudad", la del equipo giallorosso.

"Tuve que probar su whisky", escribió el portugués, en referencia al 'Proper No. Twelve', el whisky que lanzó al mercado McGregor. "No se le puede decir que no a Conor. Es una leyenda", añadió Mou.