Neymar se ve obligado a dar explicaciones al PSG a cerca de sus declaraciones sobre una posible retirada

Neymar hizo unas declaraciones en DAZN en las que daba por hecho que el Mundial de 2022 sería su última participación, pillando bastante de improviso a todo el mundo en el PSG en particular y en Francia en general. Por este motivo, el brasileño se vio prácticamente obligado a llamar a Leonardo, director deportivo del conjunto galo, y explicarle sus palabras.

Tal y como informa L’Équipe, Neymar decidió telefonear a Leonardo para calmarle y asegurar que se refería sólo a la selección brasileña, pero que en ningún momento había pensado en la retirada del fútbol de clubes. El PSG y el delantero renovaron contrato hasta 2025 y las declaraciones de Neymar hicieron saltar las alarmas en las oficinas del equipo.

El revuelo organizado alrededor de Neymar no ha hecho más que poner más peso en la mochila de críticas con la que lleva cargando desde el comienzo de la temporada 2021-22. El brasileño no está mostrando su mejor cara durante las primeras jornadas y su imagen no está siendo tampoco la mejor fuera del terreno de juego.

Pese a todo, Neymar admitió que todavía tiene dos grandes objetivos antes de colgar las botas y ambos pasan por levantar dos trofeos: la Champions League y la Copa del Mundo.