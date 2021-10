Cristiano Ronaldo paga un dineral para poder recuperar su cámara de crioterapia 'olvidada' en Turín

Cristiano Ronaldo se dejó en Turín uno de sus bienes más preciados, su cámara de crioterapia. El jugador portugués no pudo llevarla consigo a Manchester cuando fichó por el United tras su salida de la Juventus y ahora ha podido llevarla hasta la ciudad británica, por un módico precio de 50.000 euros en portes y desplazamiento.

La máquina en cuestión tiene un precio de 60.000 euros y Cristiano Ronaldo hace uso de ella para el cuidado de su físico. Es un método de enfriamiento del cuerpo que se utiliza tras los partidos y las sesiones de entrenamientos más duras. La idea es recuperar la musculatura gracias al cambio de temperatura, que sirve para estimular el flujo sanguíneo, reducir el riesgo de lesión y minimizar la fatiga.

En The Sun hacen referencia al método empleado por Cristiano y su interés por llevar la cámara a Manchester. “Ronaldo es meticuloso en cuidado de su cuerpo y hará cualquier cosa para tener ventaja. No fue una hazaña fácil transportar la cámara de crioterapia de Italia a Cheshire, pero está contento ahora que está aquí, ya que lo ayudará en su rutina de recuperación posterior al partido”, explican en el diario británico. “Llevar la cámara al Reino Unido fue una de sus prioridades, ya que sabe lo exigente que es la Premier League y quiere asegurarse de que su condición física no se resiente”.