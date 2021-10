Los 'olvidados' de France Football para el Balón de Oro y sus premios: Oblak, Courtois...

France Football ha anunciado las listas de nominados para sus distintos premios: el Balón de Oro en categoría masculina y femenina, el Trofeo Yashin al mejor portero y el Trofeo Kopa al mejor jugador menor de 21 años. Varios españoles han sido incluidos para luchar por el Balón de Oro, como César Azpilicueta, Pedri, Alexia Putellas, Gerard Moreno o Jenni Hermoso.

De hecho, muchas han sido las sorpresas que han dejado las ternas de candidatos por los jugadores, sobre todo por los incluidos (Barella, Foden, el propio Pedri...), pero también ha habido unos cuantos 'olvidados' que han llamado la atención.

Jan Oblak

Uno de los mejores porteros del mundo y actual Zamora de LaLiga es uno de los grandes olvidados de la lista de los 30 candidatos al Balón de Oro. Oblak, que fue nombrado segundo mejor portero para la IFFHS en 2020 y que la pasada temporada fue clave en la histórica liga conseguida por el Atlético, no se encuentra en una terna en la que el único guardameta es Gianluigi Donnaruma. De hecho, Luis Suárez es el único colchonero nominado.

Thibaut Courtois

De ese modo, tampoco está incluido el portero madridista, que el año pasado tuvo un papel providencial para que los blancos peleasen por la liga hasta la última jornada y llegasen a semifinales de la Champions. Courtois, como Oblak, si que está nominado al trofeo Lev Yashin al mejor portero... que según la lógica de la revista "debería" llevarse Donnaruma.

Ilkay Gundogan

El éxito del Manchester City de Guardiola es imposible de entender sin Gundogan. El alemán es el jefe de operaciones del equipo inglés y uno de los responsables de que alcanzasen la primera final de Champions en su historia. Además, de su aportación en el centro del campo, su capacidad de llegada le ha hecho indispensable en el equipo. Prueba de su trascendencia, los 17 tantos anotados como mediocentro con los citizens.

Kosovare Asllani

En la categoría de mejor jugadora, destaca la ausencia de la delantera del Real Madrid y de la selección sueca en la lista de candidatas. En su primer año en el club blanco (sin contar cuando eran el CD Tacón) lideró a las de David Aznar con 16 goles. Sin embargo, lo más destacado de su temporada fue la plata olímpica conquistada en Tokio con Suecia.

Marcos Llorente

El centrocampista del Atlético de Madrid es otro de los jugadores que sorprendentemente han quedado fuera de la lista de candidatos. Junto con Oblak fue el nombre propio de la liga ganada por los rojiblancos la pasada temporada y uno de los futbolistas que irrumpieron con más fuerza la pasada campaña.

Marc-André Ter Stegen

A France Football también le han llegado múltiples críticas por no incluir al guardameta del Barça en la lista de los mejores porteros para el Trofeo Yashin. La revista ha elegido a 10 arqueros para este reconocimiento entre los que no está el alemán, que el pasado año evitó que la pobre temporada de los azulgranas no fuese a peor.