El escándalo por los presuntos abusos sexuales en la Liga Nacional de Fútbol Femenino de Estados Unidos (NWSL) continúa marcando la agenda de la competición, que este miércoles se reanudó tras suspenderse el pasado fin de semana.

Tras los duros testimonios de las jugadoras Sinead Farrelly y Meleana Shim, poniendo al entrenador Paul Riley en el punto de mira, comenzaron a salir casos de futbolistas y el apoyo a todas ellas llegó por todos los medios.

La hasta ahora comisionada de la competición, Lisa Baird, se vio obligada a dimitir y la investigación se ha iniciado para tratar de escalerecer todos los casos de abuso que se han puesto sobre la mesa.

La pasada madrugada las protestas continuaron en los estadios en el regreso de los partidos: las jugadoras detuvieron los encuentros en el minuto seis para unirse en el círculo central y reclamar protección, apoyo y que no se cuestionen sus testimonios, en un emotivo momento al que se sumaron los aficionados presentes, con pancartas con lemas como 'Power to the players' ('Poder para las jugadoras').

"La NWSL tiene un grave problema de abuso sexual"

Alex Morgan, una de las mejores jugadoras de la competición, salió en defensa de las futbolistas que tuvieron la valentía de denunciar hechos tan graves y apuntó a que existe un problema generalizado en la liga con los abusos sexuales:

"Estoy aquí para apoyar a Mana y Sinead y continuar dando voz a los testimonios, enseñar el fallo sistemático que existe en la NWSL y lo mal que han gestionado este asunto para tratar de averiguar dónde han fallado en estos dos casos y probablemente en los de más mujeres", dijo, en el programa televisivo 'Today',

Morgan apuntó a "un grave problema" de abusos sexuales en la competición y recordó que hasta hace muy poco ni siquiera existía una política al respecto.