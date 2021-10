Teresa Perales: "Todas las pruebas están saliendo bien, pero aún no tengo un diagnóstico"

La aragonesa hizo este lunes sus primeras declaraciones tras ser ingresada en la madrugada del domingo 5 de septiembre en un hospital de Tokio durante la celebración de los Juegos Paralímpicos y no poder regresar a España, en principio a causa de una crisis de ansiedad y estrés que desmintió rotundamente la ganadora de 27 medallas paralímpicas.

"En primer lugar, nunca me han diagnosticado un cuadro de ansiedad y si así lo fuera, por supuesto que no tendría ningún problema en decirlo. Siento mucho que mientras estaban descartándome enfermedades como un tumor, un derrame cerebral o meningitis, sin que mi familia y yo lo supiéramos, y por supuesto sin nuestra autorización, alguien dijera erróneamente a los medios que tenía un cuadro de ansiedad y estrés", señaló Perales en un vídeo en sus redes sociales.

La nadadora desconoce "por qué se dijo" ese diagnóstico, "pero motivó que los medios dieran esa información errónea". "21 días después de ser hospitalizada en Tokio puedo decir que sigo sin tener un diagnóstico y seguimos esperando algún resultado", confesó.

La zaragozana confirmó que ha padecido "convulsiones, crisis espásticas y un fuerte hiperactividad muscular" que provocó que "durante muchos días" fuese "incapaz de controlar" su propio cuerpo, aunque aclaró que todos estos síntomas "están muy controlados". "Con la medicación puedo hacer una vida normal, la que me permiten mis fuerzas tras tantos días en cama", remarcó.

La española informó que "hace ya algunos días" que está en su casa tras pasar por una "travesía muy larga" de la que está saliendo "poco a poco y gracias al cuidado de muchas personas en Tokio y España", y que en Madrid estuvo "nueve días ingresada en la UCI" del Hospital Sanitas La Moraleja donde, "tras las pruebas pertinentes", se descartó también que fuese "un cuadro de epilepsia".

"Todas las pruebas están saliendo bien y faltan muchos resultados, pero lo único cierto es que tengo estas crisis controladas con la medicación, pero no un diagnóstico clínico", subrayó Perales, que ha estado más de 20 días hospitalizada.

"Ahora que estoy en casa, quiero agradecer a todos el cariño que he recibido estos 'veintipico' días que he estado hospitalizada entre Tokio y Madrid. No he podido contestaros antes porque quería tener suficiente fuerza física para hacer este vídeo y contaros en primera persona lo que me está pasando", señaló.

AGRADECIMIENTOS AL SERVICIO MÉDICO DEL CPE

La ganadora del Premio Princesa de Asturias de los Deportes agradeció al Servicio Médico del Comité Paralímpico Español (CPE) "todo su seguimiento y cuidado". "No tengo suficientes palabras de agradecimiento para la doctora Espejo y el doctor Fernández por todo el cariño, apoyo y paciencia durante todo el proceso en Tokio donde descartaron enfermedades graves", recalcó.

"Lo importante para mí estando tan lejos era teneros como mi preciada familia, que por las restricciones no podía estar y que sufrió esto a miles de kilómetros de distancia", agregó la nadadora que dio las gracias también a la Embajada de España en Japón y al CPE por facilitar su regreso "en un avión medicalizado", al equipo de la UCI y Neurología del Hospital Sanitas La Moraleja por su "cariño", y a los medios de comunicación por "su respeto y cariño absoluto a pesar de tantos días de silencio".

"Ha sido muy duro, pero sin todos vosotros detrás habría sido mucho peor y jamás os lo podré agradecer lo suficiente. Quiero volver a mi vida normal, pero debo darme tiempo e ir con calma. Esto son piedras en el camino que espero que pronto queden atrás", sentenció la laureada deportista, medalla de plata en los 50 espalda S5 en Tokio.