Gerard Piqué vuelve a ser el altavoz del FC Barcelona. El central reconoció que están "sufriendo" en este tramo de la temporada tras su derrota frente al Atlético de Madrid por 2-0 en la octava jornada de Liga y dijo que podrían haber estado "tres horas jugando al fútbol" y "no habrían metido gol".

"Hemos perdido contra el Atlético, era un resultado que nos esperábamos y que no queríamos, pero no queda otra que seguir. Descansar en el parón y volver a empezar", indicó Piqué en declaraciones a Movistar.

"Hemos empezado bien, los hemos ido a buscar y creo que -en ese sentido- hemos sido valientes. Pero en dos jugadas idénticas donde Lemar la pica y no le seguimos, nos han metido dos goles con muy poco. Podíamos haber estado tres horas jugando al fútbol y no meteríamos un gol", añadió el central catalán.

Además, Piqué no puso paños calientes a la situación culé. "Está complicado, el tema está difícil. Estamos sufriendo, he de ser sincero. Es verdad que no queda otra que seguir luchando, trabajando y volver con más fuerzas", manifestó.

Preguntado por el problema del equipo, Piqué dijo que "no es un problema único, hay varios, la gente ya lo percibe y lo sabe". "No hay que ser ciego para ver lo que nos falta, a pesar de ello que nos recuperaremos de esta y de la derrota del miércoles".

"Son tiempos difíciles, no lo hemos vivido antes, pero el ambiente en el vestuario y las relaciones son muy buenas, tanto en los jóvenes como veteranos y hay ganas de darle la vuelta al situación pero es complicado", sentenció.

Preguntado por el respaldo de Joan Laporta a Ronald Koeman, el jugador del Barça fue cauto. "Aquí los jugadores no nos podemos meter, nosotros hacemos caso de las indicaciones del míster y a partir de ahí todo el ruido y todo lo relacionado con el presidente no podemos hacer nada. Nosotros tenemos que salir al campo, intentar hacerlo lo mejor posible y hay días que sale mejor y otros peor", finalizó.