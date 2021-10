El homenaje del octogenario Carlos Soria tras abandonar su subida al Dhaulagiri: "En esta pandemia mucha gente de mi edad ha desaparecido"

Carlos Soria, el alpinista de mayor edad en alcanzar doce ochomiles, ha tenido que renunciar a subir de nuevo el Dhaulagiri después de notar que, por el estado de sus rodillas y la situación de la nieve caída, se hacía complicado avanzar.

Lo ha comunicado en un vídeo en el que se le nota muy afectado, dado que en este intento quería rendir homenaje a los miles de ancianos muertos por culpa de la pandemia. Gente de su generación para la que él era un ejemplo.

"Tengo una noticia muy triste en este día tan hermoso. Ayer mi compañero Luis y yo decidimos bajarnos al campo base porque la situación en la montaña con mis condiciones en las piernas, en las rodillas… hacían casi imposible llegar a la cumbre", comienza. "He hecho un esfuerzo muy grande, he tenido dolores bastante fuertes musculares y de tendones por una situación que había de nieve y de huella este año un poco especial y he tenido que darme la vuelta", relata.

Lejos de considerarlo un fracaso (no es la primera vez en los últimos tiempos que intenta la subida al Dhaulagiri), recuerda que antes de que le rescaten, él ha salido siempre indemne. "He estado muchas veces aquí y no me importa. Todas las veces que he estado aquí he bajado por mi pie, andando yo, nunca me han sacado ni de aquí ni de ninguna montaña y volveré todas las veces que pueda", prometió.

No haber conseguido subir le ha impedido cumplir la promesa por la que había querido volver a intentarlo. "He traído unas flores de ganchillo que ha hecho Cristina, mi mujer, para dejarlas en la cumbre. En esta ocasión no ha podido ser. Las dejó aquí en la puja. En esta pandemia mucha gente de mi edad lo ha pasado muy mal, muy mal. Muchos han desaparecido. Y en honor a ellos he estado aquí para subir al Dhaulagiri y también para representarlos. Y aquí dejo estas flores y la próxima primavera quizás lleve unas a la cumbre", afirma el octogenario.

Carlos Soria cumplió el pasado mes de febrero 82 años. Desde que subió el Nanga Parbat (8.125 metros) en 1990 ha protagonizado algunas de las hazañas más épicas del mundo del alpinismo. Apenas hace cinco años, con 77, alcanzó su último ochomil, el Annapurna. El Dhaulagiri es, de momento, el único rival que se le ha resistido.